Tunisie: Cinéma Jet 2025 - Quand l'image prend la route

Soutenue par l'Union européenne en Tunisie, cette initiative portée par CinémaTdour invite à voir, écouter, rêver ensemble au carrefour de l'image, de l'environnement et du lien social.

Du littoral verdoyant de Tabarka aux dunes oasiennes de Nefta, la première édition du festival Cinéma Jet transforme les paysages tunisiens en écrans vivants. Un cinéma itinérant, gratuit et ouvert à toutes et tous, qui fait de la culture une promesse tenue, là où elle est souvent absente.

Du 12 au 21 septembre 2025 à Tabarka (Jendouba), puis du 10 au 19 octobre à Nefta (Tozeur), le festival Cinéma Jet propose une expérience culturelle unique : un cinéma qui vient à la rencontre du public, dans les forêts du Nord comme dans les oasis du Sud.

Pensé par la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, en partenariat avec l'initiative CinémaTdour, ce projet s'inscrit dans une volonté claire : démocratiser l'accès à la culture, partout, pour tous.

À Tabarka, les projections se tiendront en plein air, portées par l'écran mobile de CinémaTdour. Puis, le festival prendra la route du désert à bord du camion-cinéma itinérant, pour déployer sa toile à Nefta.

Deux formats, deux ambiances, un seul objectif : faire du cinéma un pont entre les régions, une invitation à partager histoires, émotions et idées, au-delà des frontières géographiques et sociales. Avec la participation active des habitants, des jeunes, des artistes et des experts, Cinéma Jet rappelle une vérité essentielle : la culture n'est pas un luxe. Elle est un droit.

Loin des logiques élitistes, ce festival inscrit le cinéma dans les réalités locales : il écoute, regarde, interroge, éveille. Chaque projection devient un espace d'échange, chaque activité un levier d'émancipation.

Cette première édition accorde une place centrale à l'environnement, à travers des ateliers sur le recyclage et la valorisation des produits forestiers et oasiens ; des campagnes de nettoyage (notamment sur la plage de Tabarka) ; des activités éducatives pour enfants et adolescents, comme Green Kids Lab et Techy Kids.

Cinéma Jet s'inscrit dans une démarche éco-culturelle, où la nature et la société sont traitées comme des partenaires, pas des décors.

La sélection cinématographique mêle courts et longs métrages, films d'animation, et nouveautés du cinéma tunisien et européen, avec des projections doublées pour les enfants grâce au comédien Mohamed Houssin Grayaa.

Deux focus nationaux enrichissent cette édition : le cinéma espagnol, proposé par l'ambassade d'Espagne en Tunisie ; le cinéma italien, mis à l'honneur avec une soirée musicale dirigée par Francesca Badalini, en partenariat avec l'ambassade d'Italie.

A cela s'ajoutent concerts, ciné-concerts, soirées culturelles, mais aussi des ateliers de réalisation de films avec smartphone ; des rencontres ouvertes avec des cinéastes ; des espaces de discussion autour des enjeux culturels et sociaux.

Lancé en 2024 à Gabès, CinémaTdour est un cinéma sur roues : un camion équipé pour accueillir 100 spectateurs, qui sillonne les routes du pays pour toucher celles et ceux que les salles traditionnelles laissent de côté.

Initiée par le Centre Culturel l'Agora Djerba et l'association Focus Gabès, cette expérience a déjà rassemblé plus de 35.000 personnes en une seule année. Un impact concret, visible et profondément humain.

Au-delà des films, CinémaTdour c'est aussi des workshops pour les enfants et les jeunes ; des performances artistiques ; des actions de sensibilisation menées sur le terrain et en ligne.

Cinéma Jet ne prétend pas tout changer. Mais il choisit d'agir là où la culture manque cruellement. Il offre des moments de lumière collective, dans une Tunisie traversée de contrastes mais unie par le besoin de se retrouver.

Ce festival est une invitation, celle de voir autrement, d'écouter ensemble, de rêver à égalité. Une projection, une rencontre, un geste à la fois.