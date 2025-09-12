Tunisie: Centre National des Arts de la Marionnette - Des étoiles plein les yeux

11 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

A la Cité de la Culture, les élèves des écoles privées et publiques embarquent pour un voyage magique dans l'univers du théâtre de marionnettes. Un moment suspendu entre rêve, création et découverte.

Comme chaque rentrée, le Centre national des arts de la marionnette (Cnam) transforme ses coulisses en terrain de jeu pour les jeunes curieux. Dans le cadre du programme « Ecoles et Marionnettes », les enfants, cartables à peine posés, plongent dans un monde où les fils s'agitent, les poupées prennent vie et la magie opère.

Au menu de cette parenthèse enchantée : visite de la célèbre Maison des Marionnettes, découverte des ateliers de fabrication, initiation à l'univers du spectacle vivant, et bien sûr... un show de marionnettes à couper le souffle, spécialement pensé pour leur jeune public.

Mais plus qu'un simple divertissement, cette initiative vise à éveiller la fibre artistique des petits, à leur faire découvrir les coulisses d'un art délicat et à semer, pourquoi pas, quelques vocations. Car ici, chaque marionnette a une histoire, chaque fil un secret et chaque enfant un regard qui s'illumine.

À la sortie, les rires fusent, les questions pleuvent et les rêves grandissent.

Mission accomplie.

