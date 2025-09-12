Afrique: 57e édition du Festival International du Sahara - Douz au coeur des traditions

Chaque année, ce festival rassemble habitants, visiteurs et passionnés du désert autour d'un programme riche en festivités. Il célèbre la culture saharienne dans toute sa splendeur à travers une série d'activités mêlant authenticité, art et tradition.

Du 25 au 28 décembre 2025, la ville de Douz, perle du désert tunisien, vibrera au rythme de la 57e édition du Festival International du Sahara. Ce rendez-vous culturel emblématique mettra à l'honneur les traditions sahariennes, la vie bédouine et le riche patrimoine du Sud tunisien.

Au programme : expositions économiques et artisanales, soirées artistiques et folkloriques, conférences scientifiques, mais aussi des courses de chevaux spectaculaires mettant en lumière la bravoure et l'élégance de la cavalerie locale. Les spectateurs auront également droit à des spectacles retraçant l'histoire du désert tunisien à travers des tableaux vivants et des performances inspirées du folklore régional.

La dimension internationale du festival sera renforcée par la participation d'artistes venus de Tunisie et de divers pays du monde. Des animations pour enfants et familles viendront compléter cette ambiance festive et conviviale, faisant du festival un moment de partage intergénérationnel et interculturel.

Cette nouvelle édition s'annonce comme une immersion unique dans l'âme du Sahara tunisien, entre tradition, modernité et hospitalité.