Algérie: Le Premier ministre par intérim préside une réunion interministérielle sur l'exportation de ciment et de clinker

ALGER — Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a présidé, jeudi au Palais du Gouvernement, une réunion interministérielle consacrée à l'exportation de ciment et de clinker, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Cette réunion, tenue en présence des ministres chargés des finances, du commerce extérieur et de la promotion des exportations, des travaux publics et des transports, du gouverneur de la Banque d'Algérie et des opérateurs économiques activant dans le domaine de l'exportation de ciment, s'inscrit "dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la promotion des exportations, notamment à travers le développement des ports dédiés à l'exportation de ciment et de clinker".

La réunion a été l'occasion de suivre des exposés sur l'état des infrastructures au niveau des ports concernés par les opérations d'exportation et d'écouter les préoccupations et propositions des opérateurs économiques présents, après quoi "une série de mesures concrètes et immédiates ont été prises pour accompagner l'exportation de ciment et de clinker à court terme, notamment à travers la rationalisation de l'exploitation des infrastructures disponibles, en vue d'augmenter leurs capacités de stockage et de maîtriser les coûts logistiques", précise le communiqué.

La réunion a également permis d'examiner des propositions visant à assurer une meilleure disponibilité des produits destinés à l'exportation à moyen terme, notamment à la lumière des importants investissements en la matière qui devraient entrer en service prochainement, conclut la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres