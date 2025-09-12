Tunisie: Santé - Le TPO, composant dangereux, retiré du marché tunisien

Le ministère de la Santé a annoncé l'interdiction de fabrication, de commercialisation et de fourniture de tout produit contenant la substance TPO (Triméthyl-benzoyl-diphenyl-phosphine-oxide), utilisée dans certains vernis à ongles semi-permanents.

Cette décision fait suite à des alertes internationales des autorités de contrôle sanitaire, confirmant scientifiquement que le TPO est cancérogène et dangereux pour la santé humaine.

Les services compétents du ministère, en coordination avec les autres ministères et structures concernées, procéderont au retrait immédiat de tous les produits cosmétiques contenant cette substance des marchés tunisiens et suivront les procédures pour assurer l'application de cette mesure.

Le ministère rappelle aux consommateurs de vérifier attentivement les étiquettes et la liste des ingrédients avant tout achat de produit cosmétique et de ne pas utiliser de produits contenant du TPO afin de préserver leur santé et leur sécurité.

Les fabricants, fournisseurs et professionnels du secteur sont invités à respecter strictement cette interdiction.