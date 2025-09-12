Algérie: Réunion de coordination consacrée au bilan de l'opération de numérisation des services et directions du Conseil de la nation

11 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Conseil de la nation a tenu, jeudi, une réunion de coordination consacrée au bilan de l'opération de numérisation de ses différents services et directions, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Chargé par le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, le Secrétaire général, M. Mohamed Drissi Dada, a présidé "une réunion de coordination consacrée au bilan de l'opération de numérisation des différents services et directions du Conseil", précise le communiqué.

Cette opération "s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations et des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à accélérer la cadence de la numérisation globale au sein des institutions et à travers les différents secteurs", conclut la même source.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.