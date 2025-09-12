Algérie: Réunion de coordination consacrée au bilan de l'opération de numérisation des services et directions du Conseil de la nation

ALGER — Le Conseil de la nation a tenu, jeudi, une réunion de coordination consacrée au bilan de l'opération de numérisation de ses différents services et directions, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Chargé par le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, le Secrétaire général, M. Mohamed Drissi Dada, a présidé "une réunion de coordination consacrée au bilan de l'opération de numérisation des différents services et directions du Conseil", précise le communiqué.

Cette opération "s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations et des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à accélérer la cadence de la numérisation globale au sein des institutions et à travers les différents secteurs", conclut la même source.