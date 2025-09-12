Algérie: Une délégation chinoise en visite dans plusieurs services de la Protection civile à Alger

ALGER — Le vice-ministre de la Gestion des urgences de la République populaire de Chine, Hu Minglang et la délégation l'accompagnant, ont visité, jeudi à Alger, plusieurs services relevant de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), indique un communiqué de ce corps.

Dans le cadre de sa visite de travail en Algérie, la délégation chinoise a été reçue par le directeur général de la Protection civile, Boualem Boughelaf, lors d'une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de "l'échange d'expertises et du renforcement de la coopération entre l'Algérie et la Chine en matière de gestion des catastrophes naturelles et de lutte contre les risques majeurs, en vue de contribuer au soutien des capacités d'intervention et de formation".

À cette occasion, la délégation chinoise a visité la DGPC de la wilaya d'Alger où elle s'est enquise des différentes structures organisationnelles et administratives, du matériel opérationnel et des moyens techniques, ainsi que de l'opérationnalité de ses unités et de leurs diverses spécialités dans les domaines d'intervention et de sauvetage.

"La délégation a reçu des explications exhaustives sur les modalités de gestion des interventions quotidiennes et de traitement des différents risques", précise le communiqué.

Les membres de la délégation chinoise ont visité aussi le Centre national de coordination, où ils ont pris connaissance des mécanismes de suivi et de gestion opérationnelle des risques majeurs au niveau national, avant de se rendre au Musée national de la Protection civile pour découvrir l'histoire et l'évolution de ce corps, conclut le document.