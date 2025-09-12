La Tunisie et l'Iran ont exprimé, hier à Tunis, la convergence de leurs positions sur les questions régionales et leur volonté de booster la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, dont, le commerce, le tourisme, l'agriculture, la culture, etc.

Les deux parties s'exprimaient lors d'une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti et son homologue iranien Abbas Araghchi, en visite de deux jours à Tunis, à l'issue d'une réunion élargie aux délégations des deux pays, tenue au siège du département des Affaires étrangères à Tunis.

Mohamed Ali Nafti, mettant en exergue la « solidité » des relations bilatérales entre les deux pays, a déclaré que la Tunisie a accueilli avec satisfaction la reprise de la coopération entre la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea), dans la mesure où cela « contribuera à atténuer les tensions dans la région et permettra d'ouvrir de nouvelles voies pour contenir les crises et la consécration du dialogue et de la diplomatie comme voie idoine pour trouver des solutions ».

Le ministre a réitéré la solidarité de la Tunisie avec la République islamique d'Iran à l'égard de toute menace à son encontre ou à l'encontre de la région arabo-musulmane.

La situation au Moyen-Orient était au coeur des discussions entre les deux parties.

« Nous avons évoqué l'importance de la conjugaison des efforts arabo-musulmans afin d'amener la communauté internationale à faire le nécessaire pour protéger le peuple palestinien dans ce contexte précis, et pour contrer toutes les tentatives de déportation, vaines, ainsi que toutes les démarches visant la liquidation de la cause palestinienne », a ajouté M. Nafti, appelant à mettre fin à l'hégémonie de « l'entité occupante » et ses violations contre la Palestine et toute la région.

A ce sujet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran et la Tunisie partageaient des positions « concordantes ».

« La cause palestinienne, le génocide à Gaza, les crimes de l'entité sioniste contre tous les pays de la région, étaient parmi les principales questions discutées lors de cette visite », a-t-il indiqué.

« Les deux pays soutiennent la cause palestinienne et le droit légitime des Palestiniens. Et nous pensons que pour mettre fin aux crimes de l'entité sioniste et pour mettre en échec ses ambitions visant à déporter les habitants de Gaza, nous avons besoin d'un soutien mutuel entre les pays islamiques et de franchir des pas concrets dans ce sens », a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé la condamnation de son pays de l'attaque contre le Qatar (survenue mardi), déduisant « qu'aucun pays de la région n'est à l'abri des agressions et des menaces israéliennes ».

Impulser la coopération bilatérale

S'agissant des relations bilatérales, les deux ministres ont exprimé le souhait de les impulser davantage.

Le chef de la diplomatie tunisienne a fait savoir que la réunion élargie aux délégations des deux pays a constitué une occasion pour passer en revue la coopération entre la Tunisie et l'Iran dans tous les domaines : économique, commercial, médical, agricole, etc.

« Nous sommes convenus d'activer les différents mécanismes susceptibles de conforter la coopération bilatérale dans les domaines sus-indiqués », a-t-il affirmé.

De son côté Araghchi a affirmé que « les relations entre la République islamique d'Iran et la République tunisienne étaient toujours bonnes et solides, mais elles ont évolué davantage au cours des dernières années. Et notre visite actuelle a constitué une occasion pour mener des discussions supplémentaires, notamment lors de la rencontre prolongée avec le Président de la République et les pourparlers détaillés avec mon homologue. Ces discussions ouvrent de nouveaux horizons entre les deux pays ».

A ce propos, le ministre iranien a confirmé l'existence d'une volonté de conforter les relations bilatérales, faisant savoir que les deux parties sont convenues de tenir la prochaine commission mixte tuniso-iranienne, très prochainement en Iran.