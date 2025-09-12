Algérie: Festival international du film d'Imedghassen - Ateliers de formation pour 50 jeunes passionnés de 7e Art

BATNA — Des ateliers de formation ciblant 50 jeunes passionnés de 7ème art ont été ouverts, jeudi à la maison de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa de Batna, en marge du 5ème festival international du film d'Imedghassen, inauguré mercredi par l'inspecteur général du ministère de la Culture et des Arts, Missoum Laroussi.

Ces ateliers sont dédiés au jeu d'acteur, à l'écriture de scénarios, à la réalisation, au son et à la critique de cinéma, a précisé à l'APS le commissaire du festival, Issam Taâchit. Encadrés par des professionnels de l'industrie cinématographique, ces ateliers ont attiré des jeunes venus de plusieurs wilayas du pays pour recevoir, durant 5 jours, des cours théoriques et pratiques liés aux métiers du cinéma.

M. Taâchit a expliqué que des formations spécialisées (Master Class) en critique de cinéma, en films d'action, au jeu d'acteur et aux bandes-son sont programmées, en soirée, parallèlement aux ateliers de formation.

En marge des projections des films programmées lors de cette édition du festival, un programme a été élaboré, comprenant des séminaires scientifiques sur le cinéma et la fiction, ainsi qu'une journée d'étude sur l'histoire du mausolée Numide d'Imedghassen, en plus de projections de films pour enfants.

Pour rappel, 53 films produits dans 27 pays sont en compétition pour les prix du festival que le ministère de la Culture et des Arts a institutionnalisé à partir de cette 5ème édition.