Tunisie: Rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 - Tout est fin prêt

Ils seront plus de 2.500.000 élèves et étudiants à regagner les 6.100 établissements préparatoires, primaires et secondaires ainsi que les 350 autres établissements d'enseignement supérieur, y compris les 80 institutions privées et les 24 instituts supérieurs d'enseignement technique (Iset).

Alors que la plupart des étudiants entament leur rentrée le 12 de ce mois, les élèves ne retourneront sur les bancs de l'école que le 15. Sachant que des étudiants appartenant à certaines institutions d'enseignement supérieur ont déjà commencé leur cursus universitaire depuis le mardi 2 septembre.

Equipements et maintenance

Tous les moyens sont mobilisés pour assurer le bon démarrage d'une nouvelle année 2025-2026.

Au niveau des effectifs, l'ensemble des élèves s'élèverait à 2.3 millions dont 1.9 million d'écoliers et 1.6 million entre collégiens et lycéens. On estime à environ 2% l'augmentation des effectifs par rapport à l'année dernière.

Pour ce qui est des 154.000 enseignants, ils rejoindront leurs postes le samedi 13 septembre.

Le ministère de l'Education avait annoncé un vaste plan d'aménagement et de maintenance de l'infrastructure ayant touché tous les gouvernorats.

Des fonds tout aussi importants ont été dépensés pour répondre aux besoins des régions et aux exigences pédagogiques.

En matière d'équipements, plus de 85.000 tables et une importante quantité de sièges sont venus renforcer le matériel existant.

Des kits informatiques et des ordinateurs ont été installés ou le seront avant la rentrée.

Et, pour la première fois, le ministère de l'Education a réalisé un programme permettant de mettre à la disposition des élèves et des enseignants leurs emplois du temps à partir du site.

De même, les listes des enseignants concernés par des mutations ou des affectations dans le cadre du mouvement des personnels ont été publiées sur le site du ministère.

Sans parler de l'établissement des listes officielles des fournitures scolaires (manuels et cahiers) pour tous les niveaux de l'enseignement.

Faciliter les formalités

En matière d'enseignement supérieur, il faut signaler la tenue de la réunion du Conseil des universités vendredi 8 septembre dernier sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs). Ont participé à la réunion les président(e)s des différentes universités ainsi que les membres du conseil.

À cette occasion, les participants ont passé en revue les outputs issus des travaux de la commission chargée de la révision du système LMD.

À l'issue des travaux, des mesures relatives à la facilitation des formalités administratives devant les étudiants et d'autres en faveur des détenteurs de diplômes de doctorat ont été prises.

Il reste à signaler quelques dysfonctionnements au niveau du site de l'inscription des étudiants. Il faut remarquer que beaucoup d'étudiants ont rencontré des difficultés à s'inscrire. Soit parce que le lien du site du ministère est erroné (il comprend le chiffre "4" après les trois "www" alors qu'il doit être "www.inscription.tn" et non"www4.inscription.tn" soit qu'il y a saturation. Donc, plan du site à réactualiser.