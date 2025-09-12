Algérie: Médéa - Le ministre de l'Education nationale inaugure de nombreuses structures éducatives

MEDEA — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a procédé, jeudi à Médéa, à l'inauguration de plusieurs structures éducatives dans le cadre d'une visite dans cette wilaya.

M. Saâdaoui a inauguré, dans la commune d'Ouzera, un nouveau groupe scolaire implanté à Haouch Bayazid, puis un lycée dans la commune d'Ouled Deid, et un collège d'enseignement moyen (CEM) et un lycée dans la commune de Tlet-Douairs.

En marge de ces inaugurations, le ministre a inspecté le chantier de réalisation d'une cantine scolaire au sein d'une école située dans la commune de Bouaichoune, ainsi que le chantier de réhabilitation d'un CEM localisé dans la commune d'Oued-Harbil.

Le ministre de l'Education nationale a annoncé, lors de sa visite, l'octroi de nouveaux projets pour le secteur de l'éducation dans la wilaya de Médéa, au titre de l'exercice 2026, comprenant quatre CEM, un lycée et 18 classes d'extension.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A noter, 22 nouvelles structures éducatives couvrant les trois paliers de l'enseignement viendront renforcer le secteur à Médéa à l'occasion de la rentrée scolaire 2025/2026, englobant quatre lycées, dix CEM et huit écoles primaires, répartis sur plusieurs communes.

Abordant les préparatifs de la rentrée scolaire de septembre, le ministre a assuré que "toutes les conditions ont été réunies", que ce soit en matière d'infrastructures éducatives, de restauration, d'encadrement pédagogique, pour la réussite de cette rentrée.

M. Saâdaoui a indiqué, dans ce contexte, l'entrée en exploitation, dès la présente rentrée scolaire, de 70 lycées, 196 CEM et l'ouverture de pas moins de 600 classes d'extension à travers le territoire national.