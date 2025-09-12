Algérie: Environnement - Mise en place de programmes de réhabilitation des zones touchées par les incendies

SETIF — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali, a indiqué, jeudi à Sétif, que son département ministériel s'employait, de concert avec d'autres secteurs et les autorités locales, à la mise en oeuvre de programmes de réhabilitation des zones touchées par les incendies.

Supervisant, dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya de Sétif, l'inauguration, au chef-lieu de wilaya, de la Maison de l'environnement, baptisée du nom du défunt Moudjahid Douadi Touati (1937-2024), la ministre a souligné que ces programmes portent sur " le reboisement et la régénération des écosystèmes en vue de la restauration du couvert forestier et la protection de la biodiversité, tout en valorisant ces ressources naturelles ".

Djilali a déclaré que les questions d'environnement et de développement durable " figurent parmi les priorités de l'Etat algérien et constituent un axe-clé des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui fait de la protection de l'environnement un pilier fondamentale des politiques nationales, et qui a souligné à plusieurs reprises l'engagement ferme de l'Algérie à faire face au changement climatique, à préserver la biodiversité et à développer une économie verte en tant qu'option stratégique pour assurer le bien-être des générations futures ".

La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie a ajouté, dans le même contexte, que son département ministériel " continuera d'oeuvrer à la concrétisation d'une vision nationale globale qui fait de la dimension environnementale un élément-clé des politiques de développement, en vue d'assurer un environnement sain et un avenir durable ".

Soulignant " l'importance des efforts concertés avec les autorités locales, les universités, les instituts, la société civile et le secteur économique ", elle a déclaré qu'il s'agit-là du meilleur moyen d'atteindre les objectifs tracés, et qui rejailliront positivement sur la qualité de vie des citoyens.

La ministre avait auparavant visité, au début de sa visite, une exposition organisée au jardin Emir-Abdelkader, au centre de Sétif, à l'initiative de la direction de l'Environnement et des partenaires du secteur tels que le Croissant Rouge Algérien, les Scouts musulmans Algériens et des associations activant dans le domaine.

Dans la commune d'Amoucha (nord de Sétif), Mme Djilali, s'enquérant des dommages causés par le feu au lieu-dit " Ain El Hamdha ", a donné le coup d'envoi d'une opération d'abattage des arbres calcinés en vue de leur remplacement, et donné le signal de départ d'une caravane de sensibilisation aux dangers des feux de forêt, qui parcourra tous les villages et mechtas des communes d'Oued El Bared et de Tizi N'béchar (nord de Sétif), avant de lancer, à la sortie nord de la capitale des Hauts plateaux une opération de reboisement dans la forêt semi-urbaine de " Larrache ".

Djilali, saluant les efforts déployés pour lutter contre les feux de forêt, a souligné que les incendies ont " diminué de 10% en 2024 et 2025 de 10% ".

Elle ensuite présidé une cérémonie de signature de deux conventions de coopération entre l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable (ONEDD) et l'entreprise SETRAM et entre l'Agence nationale des déchets et le marché de gros des fruits et légumes de Sétif, avant de visiter, en clôture de sa tournée dans la wilaya, un parc aquatique et une unité industrielle de transformation du papier réalisés dans le cadre de l'investissement privé.