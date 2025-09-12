Afrique du Sud: La justice autorise les hommes à prendre le nom de famille de leur femme

12 Septembre 2025
Radio France Internationale

En Afrique du Sud, les maris devraient désormais pouvoir choisir de prendre le nom de famille de leur épouse. La Cour constitutionnelle a tranché. Dans un arrêt rendu jeudi 11 septembre, elle a jugé discriminatoire la loi qui l'interdisait jusqu'à présent.

En Afrique du Sud, deux couples sont à l'origine de cet arrêt. Les maris s'étaient vus refuser le droit de porter le nom de famille de leur femme. Dans le premier cas, le mari souhaitait porter le nom de sa future épouse pour honorer la mémoire des parents de celle-ci, aujourd'hui décédés. Dans le second, l'épouse étant fille unique, cette dernière voulait pouvoir conserver son lien avec le nom de sa famille.

Violation du principe d'égalité

Les deux couples ont mis en avant une violation du principe d'égalité garantie par la Constitution sud-africaine adoptée à la fin de l'apartheid. Ils ont donc décidé de porter l'affaire devant les tribunaux.

Dans son arrêt rendu jeudi, la Cour constitutionnelle sud-africaine leur a donné raison. Elle a estimé que la loi en vigueur était un héritage colonial et renforçait les normes patriarcales. Avant cet arrêt, les hommes devaient demander l'autorisation de changer leur nom de famille au ministère de l'Intérieur. Cette demande n'était pas systématiquement acceptée.

