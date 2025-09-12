Ile Maurice: Gavin Glover - «La plus grande bataille restera la House of Lords»

Le dossier de la rétrocession de l'archipel des Chagos à Maurice a franchi une étape décisive, mais le chemin reste long. Mardi soir, la Chambre des communes britannique a adopté en deuxième lecture le Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill par 330 voix contre 174. Ce texte vise à mettre en oeuvre le traité conclu en mai dernier entre le Royaume-Uni et Maurice, reconnaissant, entre autres, la souveraineté mauricienne sur l'archipel.

L'Attorney General, Gavin Glover, invité de notre émission Décryptage de la semaine, a salué une avancée importante, tout en soulignant que «la plus grande bataille restera la House of Lords». En effet, le projet de loi doit passer les cinq étapes dans la House of Commons et la House of Lords respectivement (première lecture, deuxième lecture, committee stage, report stage et troisième lecture), puis l'étape finale de Consideration of amendments avant le Royal Assent. «Ce sera un véritable test», confie Gavin Glover.

Le traité prévoit un engagement financier de 3,4 milliards de livres sterling (Rs 212,69 milliards, le taux de change de la livre sterling s'établissait hier à Rs 62,56) du Royaume-Uni à Maurice, échelonné sur 99 ans. Un premier paiement est attendu avant la fin de 2026. Abordant la possibilité que le premier paiement se fasse en mars 2026, Gavin Glover insiste sur la nécessité de rester prudent tant que le processus n'est pas entièrement ratifié : «Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.»

Interrogé sur la possibilité d'un voyage officiel vers les Chagos, l'Attorney General a été catégorique : «Non, ce n'est pas possible cette année.» Il explique que les contraintes logistiques sont considérables : un déplacement en bateau depuis Maurice vers Diego Garcia prendrait une vingtaine de jours, et l'absence de liaisons aériennes directes complique encore l'organisation. «Il faudra envisager des solutions alternatives, mais pour l'instant, ce n'est pas réalisable.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En parallèle, le gouvernement mauricien poursuit les préparatifs pour l'implémentation du traité. Des avancées ont déjà été réalisées concernant l'aire marine protégée, dont le comité est présidé par Paul Bérenger. Sur le plan légal, l'équipe de l'Attorney General travaille sur la mise en place du cadre juridique nécessaire.

Une directrice du Foreign Office est attendue à Maurice du 29 septembre au 1er octobre afin de finaliser plusieurs aspects techniques. Gavin Glover a également annoncé la venue du Chief Justice indien début octobre, qui donnera une conférence sur l'État de droit à l'auditorium Octave Wiehé. Si la victoire à la Chambre des communes constitue une étape historique, l'Attorney General a rappelé que le processus reste fragile. Selon lui, le lobby antitraité au Royaume-Uni demeure puissant, et la composition politique de la House of Lords pourrait réserver des débats difficiles. «Nous devons rester mobilisés pour convaincre et pour préparer l'après, car l'implémentation sera aussi un chantier de longue haleine.»