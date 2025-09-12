Ile Maurice: Paul Bérenger lance le débat national

Le gouvernement ouvre officiellement le chantier tant attendu de la réforme électorale. Lors d'une conférence de presse tenue hier, Paul Bérenger, Premier ministre par intérim, a présenté deux propositions majeures destinées à améliorer la représentativité et la stabilité du système électoral, à Maurice comme à Rodrigues. Fidèle au manifeste de l'Alliance du changement, il a insisté sur l'importance de lancer dès maintenant une consultation nationale approfondie, sans attendre la veille des prochaines élections générales.

«Nous ne voulons pas que ce projet soit un simple exercice cosmétique ou électoraliste. Aujourd'hui, nous ouvrons les débats nationaux et ce projet sera ensuite présenté au Conseil des ministres. Nous allons engager des consultations approfondies avec toutes les parties prenantes», a-t-il déclaré, en rappelant que le Programme gouvernemental 2025-2029 place la réforme électorale parmi ses priorités. L'objectif affiché est de mieux refléter la volonté du peuple, d'introduire «une dose de proportionnelle» et d'assurer une meilleure représentation des femmes au Parlement.

Paul Bérenger a longuement évoqué le Best Loser System (BLS), héritage singulier de l'histoire électorale mauricienne. Selon lui, beaucoup de jeunes ignorent l'origine de ce mécanisme, pourtant central dans l'équilibre politique du pays. Il a rappelé que, lors des élections de 1948, Maurice comptait cinq circonscriptions de tailles inégales et qu'aucun député musulman n'avait alors été élu, ce qui avait provoqué un traumatisme et des tensions communautaires. C'est en 1953 qu'un premier député musulman, Abdool Razack Mohamed, fit son entrée à l'Assemblée législative, mais les rivalités avaient dégénéré en heurts communautaires. En 1965, le Rapport Stonehouse proposa l'introduction du BLS pour éviter de nouvelles fractures. «Ce système est une invention purement mauricienne, née dans un contexte particulier. J'ai mené des recherches et consulté de nombreux acteurs. Je pense que Veerasamy Ringadoo a joué un rôle déterminant dans sa mise en place», a souligné Paul Bérenger.

Le Premier ministre adjoint reconnaît, toutefois, que malgré son utilité pour prévenir de nouvelles tensions, le BLS a eu un coût : l'obligation pour les candidats de déclarer leur appartenance communautaire et l'organisation de recensements à caractère communal, le dernier ayant eu lieu en 1972. «Ce système a rendu service, mais il ne peut plus rester figé dans le temps», a-t-il insisté.

Les deux options proposées

Les deux propositions reposent sur une combinaison du système britannique First Past The Post, actuellement en vigueur à Maurice, et d'une dose de proportionnelle.

La première comprend le maintien de l'élection de 60 députés, soit 3 élus par circonscription (Maurice en compte 20) et 20 sièges supplémentaires attribués à la proportionnelle, sur la base d'une party list où les partis énumèrent leurs candidats par ordre de priorité. La répartition des 20 sièges se fait selon le pourcentage de voix obtenu au niveau national.«Nou pa pe boulvers sirkonskripsion», a souligné Paul Bérenger.

La deuxième proposition conserve le même schéma avec 60 députés élus dans les 20 circonscriptions et 20 sièges proportionnels. Mais en plus, la désignation de 4 des 8 députés via le BLS.

Dans ce cas, le recensement de 1972 resterait la référence, aucun nouveau recensement n'étant envisagé. Les candidats auront la possibilité de ne pas déclarer leur communauté pour se présenter, mais ne pourront alors pas être éligibles au BLS. Paul Bérenger a insisté sur le fait que ces pistes ne sont pas figées et que d'autres propositions pourraient émerger : «Le gouvernement est ouvert et veut entendre toutes les voix.»

Rodrigues : un modèle à revisiter

La conférence de presse a également abordé la situation de Rodrigues. Depuis 2001, l'île dispose d'un système électoral adapté à son autonomie, combinant des élus de circonscriptions et des sièges de listes. Actuellement, 12 membres sont élus dans six circonscriptions, tandis que 5 proviennent de listes de partis. Si un parti remporte au moins 7 sièges de circonscription, il obtient un bonus de 3 sièges supplémentaires.

La question soulevée aujourd'hui est de savoir s'il faut maintenir cette condition du seuil de 7 sièges ou octroyer automatiquement le bonus de 3 sièges au parti gagnant, quel que soit son résultat de circonscription. «L'objectif est de trouver la formule qui allie démocratie et stabilité», a expliqué Paul Bérenger.

Ces propositions seront soumises au Conseil des ministres et à l'Assemblée régionale de Rodrigues pour discussions.

Chagos. Des discussions entre Navin Ramgoolam et nNrendra Modi

Paul Bérenger a tenu à commenter l'adoption, le mardi 9 septembre à la Chambre des communes britannique, du projet de loi sur la rétrocession de l'archipel des Chagos à Maurice. Selon le leader du MMM, le Premier ministre Navin Ramgoolam, actuellement en visite d'État en Inde, discutera avec son homologue Narendra Modi de l'organisation du premier voyage mauricien sur l'archipel et des moyens de protéger et de développer ensemble l'immense zone économique exclusive des Chagos. «Nous avons d'autres pays amis qui souhaitent également nous aider», a précisé Bérenger.

«Nous serons toujours avec le peuple palestinien»

Paul Bérenger a, par ailleurs, pris fermement position sur la situation au Moyen-Orient. Il a condamné l'attaque aérienne menée par Israël contre la capitale qatarie, Doha, visant des responsables du Hamas. «C'est une agression israélienne contre le territoire du Qatar», a-t-il dénoncé, en réaffirmant la solidarité de Maurice avec l'émirat et, plus largement, avec le peuple palestinien. «Nous sommes et nous serons toujours avec le peuple palestinien. C'est bouleversant ce qui se passe en Palestine», a-t-il souligné, évoquant également la tragédie en cours à Gaza. Le Premier ministre adjoint s'est aussi exprimé sur le conflit russoukrainien, appelant à une solution pacifique et durable.