Algérie: Ligue 1 Mobilis - MB Rouissat ramène un précieux point de Mostaganem

11 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le MB Rouissat, nouveau promu, a réussi à revenir avec un précieux point de son déplacement à Mostaganem, en imposant le nul 1-1 (mi-temps 1-1), à l'ES Mostaganem, jeudi, en match avancé de la 4e journée du Championnat de la Ligue 1 "Mobilis" de football.

Les locaux ont ouvert, très tôt, le score à la 8e minute par l'entremise de Taher Benkhelifa, avant que les visiteurs n'égalisent à une minute de la fin de la première période, sur un but (CSC) du défenseur Boualem Masmoudi (44').

Dans l'autre match de la 4e journée, joué jeudi, l'ES Sétif a battu le CS Constantine 2 à 1 (mi-temps : 0-1), dans une rencontre qui s'est déroulée au stade du 8 mai 1945 de Sétif.

Les buts de l'ES Sétif ont été inscrits par Zerrouki (49e, 69e), alors que Fethallah (22e) avait ouvert le score pour CS Constantine.

Les autres matchs de la quatrième journée de la Ligue 1 Mobilis se joueront vendredi et samedi, selon le programme suivant :

Jeudi 11 septembre:

ES Sétif - CS Constantine 2-1

ES Mostaganem - MB Rouissat 1-1

Vendredi 12 septembre:

ES Ben Aknoun - Paradou AC (16h00)

Olympique Akbou - MC Alger (16h00)

MC Oran - JS Kabylie (19h00)

Samedi 13 septembre:

ASO Chlef - MC El Bayadh (17h00)

CR Belouizdad - JS Saoura (19h00)

USM Alger - USM Khenchela (19h00)

Classement Pts J

1). Olympique Akbou 7 3

--). MB Rouissat 7 4

3). CS Constantine 6 4

--). ES Sétif 6 4

5). USM Khenchela 5 3

--). ES Mostaganem 5 4

7). CR Belouizdad 4 2

--). USM Alger 4 2

--). MC Oran 4 3

--). JS Saoura 4 3

11). JS Kabylie 2 2

12). MC Alger 1 1

--). ES Ben Aknoun 1 2

--). Paradou AC 1 3

--). ASO Chlef 1 3

16). MC El Bayadh 1 3.

