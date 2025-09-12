Kenya: GTBank Kenya s'étend par le biais des agences Posta

La Guaranty Trust Bank Kenya a ouvert 46 agences bancaires en partenariat avec Posta Kenya, dans le cadre de l'expansion de ses services de détail.

Guaranty Trust Bank Kenya a ouvert 46 agences bancaires en partenariat avec Posta Kenya, afin d'étendre ses services de détail sans ajouter de nouvelles agences. Le prêteur exploite actuellement 12 agences.

La première phase de GTExpress, le nom du service, est maintenant en place à Nairobi, Kisumu, Mombasa, Kisii, Nyeri, Nakuru et Nanyuki. Les clients peuvent déposer et retirer des espèces, ouvrir des comptes et accéder aux services de base aux guichets Posta. GTBank affirme que les transactions seront proposées à des taux inférieurs à la moyenne du marché. "Notre priorité est de rendre les opérations bancaires plus faciles et plus accessibles pour nos clients, où qu'ils soient", a déclaré le directeur général Jubril Adeniji.

Equity Bank domine le secteur des agences bancaires au Kenya avec plus de 60 000 agents, et KCB avec plus de 15 000. L'empreinte de GTBank est plus petite, mais la présence de Posta dans les 47 comtés offre une marge de manoeuvre pour l'expansion. La deuxième phase permettra d'ajouter 54 points de vente avant la fin de l'année, ainsi que l'enregistrement numérique et les dépôts basés sur l'USSD.

Points clés à retenir

Les agences bancaires sont devenues un élément central du système financier kenyan, représentant une part importante des transactions effectuées en dehors des agences traditionnelles. Selon la Banque centrale du Kenya, les agences bancaires ont traité plus de 1,3 trillion de KES (10 milliards de dollars) de transactions en 2023, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des agences physiques et des guichets automatiques.

Equity Bank et KCB dominent, mais les petits prêteurs utilisent de plus en plus ce modèle pour élargir l'accès au détail à faible coût. Posta Kenya, qui dépendait autrefois des services postaux, s'est orientée vers des partenariats financiers à mesure que les volumes de courrier diminuaient, ce qui en fait un canal de distribution important pour les banques.

Pour GTBank, il s'agit d'une réorientation stratégique de son activité d'entreprise vers le segment de la grande distribution, mais sans les coûts liés à l'expansion des succursales physiques. Sa rentabilité au Kenya - unique parmi les prêteurs nigérians opérant dans le pays - lui donne la possibilité d'expérimenter de nouveaux canaux. Le succès de GTExpress dépendra de l'adhésion des clients et de la capacité de Posta à maintenir la qualité du service dans son vaste réseau.