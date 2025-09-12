Kenya: Airtel Kenya prévoit d'entrer sur le marché de la fibre domestique

Airtel Kenya va lancer un service de fibre optique à domicile pour concurrencer Safaricom, Faiba de Jamii Telecom, Zuku et Poa Internet sur le marché à large bande du pays, qui connaît une croissance rapide.

Le directeur général Ashish Malhotra a déclaré que le déploiement était en cours et qu'il serait annoncé "bientôt", en même temps que le nouveau matériel domestique.

Airtel élargit ainsi son portefeuille au-delà des données mobiles, pour lesquelles elle a gagné 3 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre 2025.

Airtel Kenya va lancer un service de fibre optique à domicile pour concurrencer Safaricom, Faiba de Jamii Telecom, Zuku et Poa Internet sur le marché à large bande du pays, qui connaît une croissance rapide.

Le directeur général Ashish Malhotra a déclaré que le déploiement était en cours et qu'il serait annoncé "bientôt", en même temps que le nouveau matériel domestique. Il s'est exprimé mercredi lors de la pose de la première pierre du centre de données d'Airtel, d'une capacité de 44 MW, situé à Tatu City, à l'extérieur de Nairobi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Kenya comptait 1,86 million d'abonnements à la large bande fixe en mars 2025, contre 1,3 million un an plus tôt, selon l'Autorité des communications. Safaricom est en tête avec 678 118 abonnements, suivi par Faiba (418 309), Zuku (14,4 %) et Poa Internet (14,1 %). Jusqu'à présent, Airtel n'a proposé que le haut débit sans fil fixe à 2 000 KES (15,40 $) pour un débit illimité de 15 Mbps.

Cette initiative élargit le portefeuille d'Airtel au-delà des données mobiles, où l'entreprise a gagné 3 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre 2025, portant sa base à 24,5 millions, soit 32,2 % du marché de la téléphonie mobile.

Points clés à retenir

L'arrivée d'Airtel sur le marché de la fibre optique intervient à un moment où le haut débit fixe est l'un des segments de l'industrie kenyane des télécommunications qui connaît la croissance la plus rapide. Avec la stagnation des revenus de la téléphonie mobile et le ralentissement de la croissance des données mobiles, les opérateurs se tournent vers l'internet à domicile pour maintenir leurs revenus.

Safaricom a traité la fibre comme un jeu défensif pour sécuriser les dépenses des ménages, tandis que des fournisseurs plus petits comme Zuku et Faiba ont utilisé des prix agressifs pour gagner des parts de marché. La distribution nationale d'Airtel, sa base d'abonnés mobiles existante et son positionnement à moindre coût grâce à Airtel Money pourraient lui permettre de s'étendre plus rapidement que ses rivaux.

Son investissement dans un centre de données de 44 MW témoigne également de sa volonté de répondre à la demande de services numériques des consommateurs et des entreprises. Le défi sera dans l'exécution : les déploiements de fibre optique sont à forte intensité de capital et nécessitent un service à la clientèle fiable. Si Airtel réussit, le marché du haut débit pourrait passer d'une concurrence fragmentée à une compétition à deux entre Safaricom et Airtel, à l'image de leur domination dans le secteur de la téléphonie mobile.