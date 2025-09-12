Congo-Kinshasa: L'OCDD salue la forte présence féminine au sein des institutions

'Observatoire congolais du développement durable (OCDD) a relevé, jeudi 11 septembre, des progrès significatifs dans l'ascension des femmes au sein de plusieurs institutions du pays.

Le coordonnateur national de cette structure, Modeste Kakanda, a partagé cette information dans un rapport parvenu le même jour à Radio Okapi.

Il a notamment cité les avancées dans le domaine politique, en particulier au sein du Gouvernement, qui compte désormais 32 % de femmes.

« Pour la première fois depuis l'indépendance, nous avons atteint 32 % de femmes dans le Gouvernement. C'est un progrès qu'il faut mettre en avant », a déclaré Modeste Kakanda.

Toutefois, a-t-il souligné, de nombreuses inégalités persistent, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'emploi.

En outre, les femmes continuent de payer un lourd tribut à la pauvreté, au changement climatique et aux conflits armés en RDC.

Modeste Kakanda a par ailleurs plaidé pour la mise en oeuvre effective de la politique d'autonomisation de la femme congolaise.