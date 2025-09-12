Congo-Kinshasa: Journée de deuil en mémoire des 18 agriculteurs tués par les ADF à Fotodhu

11 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La société civile de Beni a décrété, ce jeudi 11 septembre, une journée de deuil en mémoire des 18 agriculteurs tués lors d'une attaque perpétrée par les rebelles ADF à Fotodhu.

Sur place, les activités socio-économiques sont suspendues : boutiques, magasins et autres commerces ont fermé leurs portes, à l'exception de quelques officines pharmaceutiques restées opérationnelles dans la contrée.

La société civile indique organiser également cette journée de deuil afin de demander aux services de sécurité de redoubler d'efforts pour assurer la protection de la population dans cette région.

Les 18 agriculteurs ont été inhumés le mercredi 10 septembre au cimetière public d'Oicha.

Cette cérémonie funéraire a été marquée par la présence de milliers d'habitants venus réconforter les familles des victimes, ainsi que par celle des autorités politico-administratives.

