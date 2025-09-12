Congo-Kinshasa: Au moins 4 blessés lors des attaques armées à Kasindi-Lubirigha

Quatre personnes ont été blessées à l'arme blanche lors d'une série d'incursions pendant la nuit de mardi à mercredi 10 septembre dans les quartiers Congo ya Sika et Majengo à Kasindi, une cité frontalière de l'Ouganda, située à 90 kilomètres au nord-est de la ville de Beni.

"Il y a eu quatre blessés parmi lesquels il y a trois déplacés de guerre et une femme, et cette femme est gravement malade. Et à part ça, ces bandits ont également opéré dans le quartier Majengo", rapporte Paul Zaidi, premier rapporteur de la société civile locale.

Plusieurs biens domestiques de valeur et d'importantes sommes d'argent ont été également emportés par les bandits.

Ces derniers "ont utilisé le mode opératoire qui est similaire à celui des terroristes si nous pouvons le dire ainsi. Ce qui prouve en suffisance que la cité frontalière de Kasindi est insécurisée. La population doit nécessairement renforcer cette collaboration avec les services censés nous sécuriser avec nos biens", poursuit l'activiste de la société civile

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'inquiète du regain d'insécurité dans cette cité, et appelle les autorités à renforcer les mécanismes sécuritaires pour mieux protéger la population :

"On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le Gouvernement continue toujours à laisser les dispositifs sécuritaires de Kasindi dans un état archaïque pour la mobilité, et cela, (malgré) l'explosion démographique de Kasindi".

La société civile appelle aussi à un renforcement de la collaboration entre civils et militaires pour démasquer les ennemis.

Le commandant de la police à Kasindi, le commissaire supérieur Claude Kasereka, annonce qu'une enquête est en cours pour tenter de dénicher les auteurs de ces actes.