Congo-Kinshasa: Au moins 4 blessés lors des attaques armées à Kasindi-Lubirigha

11 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Quatre personnes ont été blessées à l'arme blanche lors d'une série d'incursions pendant la nuit de mardi à mercredi 10 septembre dans les quartiers Congo ya Sika et Majengo à Kasindi, une cité frontalière de l'Ouganda, située à 90 kilomètres au nord-est de la ville de Beni.

"Il y a eu quatre blessés parmi lesquels il y a trois déplacés de guerre et une femme, et cette femme est gravement malade. Et à part ça, ces bandits ont également opéré dans le quartier Majengo", rapporte Paul Zaidi, premier rapporteur de la société civile locale.

Plusieurs biens domestiques de valeur et d'importantes sommes d'argent ont été également emportés par les bandits.

Ces derniers "ont utilisé le mode opératoire qui est similaire à celui des terroristes si nous pouvons le dire ainsi. Ce qui prouve en suffisance que la cité frontalière de Kasindi est insécurisée. La population doit nécessairement renforcer cette collaboration avec les services censés nous sécuriser avec nos biens", poursuit l'activiste de la société civile

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'inquiète du regain d'insécurité dans cette cité, et appelle les autorités à renforcer les mécanismes sécuritaires pour mieux protéger la population :

"On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le Gouvernement continue toujours à laisser les dispositifs sécuritaires de Kasindi dans un état archaïque pour la mobilité, et cela, (malgré) l'explosion démographique de Kasindi".

La société civile appelle aussi à un renforcement de la collaboration entre civils et militaires pour démasquer les ennemis.

Le commandant de la police à Kasindi, le commissaire supérieur Claude Kasereka, annonce qu'une enquête est en cours pour tenter de dénicher les auteurs de ces actes.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.