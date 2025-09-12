Congo-Kinshasa: Réapparition d'Ebola à Bulape - Le Dr Jean Sumba plaide pour l'adoption des comportements d'hygiène rigoureux

Face à la réapparition du virus Ebola dans la zone de santé de Bulape, située dans la province du Kasaï-Oriental, le Dr Jean Sumba, épidémiologiste et responsable de la maladie à la division provinciale de la santé du Kasaï-Oriental, appelle la population à adopter des comportements d'hygiène rigoureux et à éviter tout contact à risque.

Dans un entretien accordé à Esther Ndalafina, le Dr Sumba a formulé une série de recommandations sanitaires destinées à limiter la propagation du virus. Il insiste notamment sur le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou une solution chlorée, d'éviter tout contact physique avec des personnes présentant des symptômes suspects et le signalement immédiat de tout cas suspect aux autorités sanitaires.

Le Dr Sumba rappelle que la lutte contre Ebola repose sur la vigilance communautaire, la transparence dans la communication des cas et l'adhésion collective aux mesures de prévention. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.