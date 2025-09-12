Congo-Kinshasa: Nouvelle citoyenneté - Appel à la protection des biens publics après les actes de vandalisme au stade des Martyrs

Le stade des Martyrs, récemment rénové, a subi d'importants dégâts à l'issue du match opposant les Léopards de la RDC au Sénégal, disputé mardi dernier. Mécontents de la défaite de l'équipe nationale, certains supporters ont vandalisé les installations sportives, causant des dommages considérables.

Selon les témoignages recueillis, des projectiles et des urines ont été jetés sur la pelouse, des chaises ont été arrachées et brisées dans les tribunes, et des scènes de violences physiques et de bousculades ont été observées. Ces actes ont suscité une vive réaction du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle citoyenneté, qui les condamne fermement.

Le ministère rappelle que de tels comportements sont contraires aux valeurs de civisme et de responsabilité citoyenne. Il invite l'ensemble de la population congolaise à s'approprier le Serment du Citoyen, un engagement moral visant à promouvoir le respect des biens publics, la solidarité et la discipline collective.

Le ministère appelle à une prise de conscience collective et à l'adoption de comportements responsables, en particulier lors des événements publics, afin de préserver les acquis et renforcer le vivre-ensemble.