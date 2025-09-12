Tunisie: Coopération - Des start-up tunisiennes mettent le cap sur la RDC

Dans le cadre du projet «Qawafel», une délégation tunisienne composée de start-up, d'institutionnels et d'acteurs de l'écosystème de l'innovation se rendra en République démocratique du Congo (RDC) du 22 au 27 septembre. Objectif : explorer de nouvelles opportunités, nouer des partenariats stratégiques et renforcer la coopération économique et technologique entre les deux pays.

Des start-up tunisiennes opérant dans les domaines de la «Greentech», de la «Healthtech» et de «l'Industrie 4.0» se rendront en République démocratique du Congo (RDC), du 22 au 27 septembre, pour nouer de nouveaux partenariats et explorer de nouvelles opportunités.

La mission, organisée dans le cadre du projet «Qawafel», piloté par «AfriStart», mis en oeuvre par Expertise France et financé par l'Agence française de développement (AFD), en partenariat avec «RedStart Tunisie» et le Centre d'innovation de Lubumbashi (Cinolu), comprend des entrepreneurs, des responsables institutionnels et une équipe de «RedStart Tunisie», un dispositif d'accélération créé pour répondre au mieux aux attentes des PME et des start-up tunisiennes, notamment en matière d'intégration économique en Afrique.

Selon les organisateurs, le programme de la mission prévoit des rencontres B2B et B2G, des tables rondes ainsi que des visites de terrain.

«Explorer les opportunités de marché en identifiant les besoins locaux et en alignant les offres tunisiennes, créer des synergies pour initier des partenariats durables, dialoguer avec les institutions publiques sur la réglementation, l'investissement et les défis sectoriels, stimuler l'innovation transfrontalière et promouvoir une économie circulaire et inclusive» font également partie des objectifs de la mission, selon la même source.

Au terme des échanges, une convention entre «RedStart Tunisie» et le «Cinolu» devrait être signée afin d'instaurer des collaborations durables. Des projets pilotes et des accords de partenariat dans des secteurs clés comme la «Greentech» et la «Fintech» sont également envisagés. Les échanges institutionnels devraient, par ailleurs, dégager des opportunités d'investissement.

Le projet avait été lancé en avril 2025, avec la participation de 55 opérateurs. À cette occasion, deux structures d'appui avaient été identifiées en RDC et au Kenya : le Centre d'innovation de Lubumbashi (Cinolu) et le Hub d'innovation basé à Nairobi (Fie Labs), pour donner une dimension panafricaine au projet.

Depuis, plusieurs actions ont été menées, dont des «points pays» et des rencontres stratégiques destinées à offrir aux start-up et PME tunisiennes une immersion approfondie dans les écosystèmes entrepreneuriaux africains.

Pour rappel, la Tunisie a opté pour le développement de partenariats gagnant-gagnant avec de nombreux pays africains, touchant plusieurs domaines à haute valeur ajoutée. De nombreuses missions d'affaires ont ainsi été organisées, notamment en République démocratique du Congo.