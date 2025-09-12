Tunisie: CMR Tunisie - 25 % des exportations vers les États-Unis, un gage de qualité tunisienne

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné l'importance stratégique de l'exportation de 25 % du chiffre d'affaires de CMR Tunisie, spécialisée dans la fabrication de câbles électriques pour fils et moteurs de bateaux, vers les États-Unis. Selon elle, cette performance illustre la compétence des experts tunisiens ainsi que la qualité et la compétitivité des produits tunisiens sur le marché international.

Lors de la cérémonie d'inauguration de l'extension de l'unité de production de l'entreprise française CMR Tunisie, implantée dans la zone industrielle de Mghira, dans le gouvernorat de Ben Arous, la ministre a rappelé que la confiance des investisseurs étrangers a permis à la Tunisie de devenir une destination privilégiée pour l'investissement dans un secteur industriel prometteur, employant une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Cette unité, qui occupe actuellement 500 salariés et s'étend sur une superficie d'environ 11 000 mètres carrés, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à développer l'industrie tunisienne et à doubler les exportations du secteur pour atteindre 7 milliards de dollars d'ici 2030.

Le directeur général de la filiale tunisienne, Zinedine Ben Hadid, a précisé que CMR Tunisie, fondée en 2001, a réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions de dinars en 2024 et exporte déjà vers plusieurs pays, dont la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Il a annoncé que le projet d'extension devrait permettre de recruter plus de 800 collaborateurs supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

L'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guégan, a indiqué que ce projet industriel dans la zone de Mghira contribuera à la création de nouveaux emplois et au développement d'un secteur industriel prometteur. Elle a ajouté que le partenariat industriel tuniso-français renforcera la capacité industrielle de la Tunisie, soutiendra les compétences locales et consolidera les chaînes de valeur de production dans les deux pays.