Afrique du Nord: Tunisie-Egypte - Tout est en place pour aller de l'avant

Comme l'on s'y attendait, selon le projet présidentiel, la Tunisie demeure ouverte à des relations internationales diversifiées et basées sur le respect et les intérêts mutuels avec les pays frères et amis à travers le monde entier.

Ainsi, en l'espace de quelques jours, l'on assiste à des entretiens, jusqu'au plus haut sommet de l'Etat, entre les dirigeants de notre pays et leurs homologues des pays du voisinage dans le monde arabe et le continent africain.

En effet, après les rencontres avec le président algérien et ceux d'autres pays africains, puis la visite du ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, voici que la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, s'est envolée pour Le Caire pour des discussions sur l'état des relations entre la Tunisie et l'Egypte.

Il s'agit d'une visite d'importance dans la mesure où elle sera marquée par la tenue de la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne que l'on qualifie, dans les deux pays, de fondement incontournable de nature à consolider les relations bilatérales et à étudier les diverses opportunités de partenariat entre les deux pays, plus particulièrement en matière d'investissement, de commerce et de grands projets.

L'intérêt particulier accordé par les dirigeants tunisiens et égyptiens à la coopération bilatérale s'est traduit par deux rencontres de haut niveau puisque la Cheffe du gouvernement a été reçue illico presto par le Président de la République Arabe d'Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, après avoir été accueillie à l'aéroport du Caire par le Premier ministre égyptien, Mustafa Madbouly.

Avec le Chef de l'Etat égyptien, les deux parties ont conclu un accord pour impulser le secteur privé des deux pays afin de mettre en œuvre des projets de développement conjoints sur le continent africain, ce qui renforcera la présence tunisienne et égyptienne dans leur environnement régional, sans oublier que le Président égyptien a renouvelé l'invitation au Président Kaïs Saïed pour assister à la cérémonie d'inauguration du Grand musée égyptien, prévue en novembre 2025.

Il est utile de savoir, également, que ladite 18e session de la Haute commission tuniso-égyptienne devrait être couronnée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente, d'accords de coopération et autres programmes d'exécution dans les secteurs dits prioritaires.

Il faut dire que, déjà au début de l'année 2025, les deux pays sont convenus de la participation conjointe des entreprises tunisiennes et égyptiennes, sous forme de consortiums, à la réalisation de grands projets portant sur les secteurs du bâtiment et des travaux publics, dont notamment les autoroutes, les routes express, les ponts, la création de nouvelles villes et la protection des villes contre les inondations aussi bien en Tunisie qu'en Égypte.

En résumé, les relations tuniso-égyptiennes sont appelées, suite à cette dynamique, à s'élever à des paliers supérieurs pour le bien des deux pays et des deux peuples frères.