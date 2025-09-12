Tunisie: Lancement d'un projet majeur pour protéger 32 km de littoral entre Beni Khiar et Yasmine Hammamet

Une réunion de travail s'est tenue aujourd'hui au siège de la gouvernance de Nabeul, dans le cadre du Conseil régional de l'environnement, sous la supervision de la gouverneure de la région, et en présence des membres du comité directeur du projet de protection du littoral contre l'érosion marine, couvrant la zone de Beni Khiar à Yasmine Hammamet.

Au cours de cette session, la première phase de l'étude a été évaluée et les solutions les plus adaptées pour limiter l'érosion côtière ont été sélectionnées. Le rapport final présenté par Mehdi Belhaj, directeur général de l'Agence d'aménagement et de protection du littoral, prévoit la protection d'un linéaire de 32 kilomètres, faisant de ce projet le plus ambitieux de ce type sur le littoral tunisien.

« L'importance économique et touristique de cette région, ainsi que sa configuration géographique, imposent d'accélérer la mise en oeuvre du projet », a déclaré Belhaj à Jawhara Fm. La zone a été divisée en cinq segments, pour lesquels des solutions techniques spécifiques seront appliquées avant de passer aux phases détaillées suivantes.

Le coût global du projet est estimé à environ 300 millions de dinars. La recherche de financements est en cours, et la réalisation pourra se faire par étapes. Parmi les techniques envisagées, les barrières rocheuses ne sont pas privilégiées mais pourraient être utilisées localement pour stabiliser les sables, en raison de leur coût réduit par rapport aux solutions industrielles. L'entretien périodique, prévu tous les dix ans, sera également essentiel pour garantir l'efficacité du dispositif.

Le projet vise à restaurer le caractère naturel du littoral entre Beni Khiar et Yasmine Hammamet, tout en renforçant son attractivité touristique et environnementale dans les années à venir.