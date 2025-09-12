Tunisie: Bizerte prépare un port de nouvelle génération et accélère ses grands chantiers

Le gouvernorat de Bizerte nourrit de grandes ambitions pour renforcer son attractivité économique et touristique. Le directeur régional du développement, Abdelatif Hamid, a annoncé que la région envisage la création d'un port de troisième ou quatrième génération sur le littoral nord, tout en poursuivant des programmes d'aménagement et d'infrastructures dans plusieurs secteurs clés.

Dans un entretien accordé à l'Agence TAP, Hamid a expliqué que ce port, inscrit dans le processus d'élaboration du plan quinquennal de développement, a été conçu selon une démarche ascendante allant du local au régional, avant d'être intégré à l'échelle nationale. Le futur équipement, qui sera implanté en eaux profondes, permettra à Bizerte d'accueillir des navires de grande capacité, ce qui représente une opportunité majeure pour l'économie de la région.

Le responsable a toutefois souligné que plusieurs potentialités de Bizerte demeurent sous-exploitées. Malgré un positionnement géographique stratégique, p

lus de 200 kilomètres de côtes, près de 100 000 hectares de forêts et des sites naturels d'exception tels que l'île de Galite, la réserve d'Ichkeul ou encore les lacs de Ghar El Melh et de Bizerte, la région peine encore à transformer ces atouts en véritables leviers de développement.

Les inégalités de développement entre délégations accentuent ce constat. Tandis que Tinja, Menzel Bourguiba, Mateur, Menzel Jemil ainsi que Bizerte-Nord et Bizerte-Sud concentrent la majorité des activités économiques, la façade orientale (Alia, Ras Jebel, Ghar El Melh et Utique) reste davantage tournée vers l'agriculture. La situation est encore plus préoccupante à l'ouest, où Sejnane, Joumine et Ghezala affichent les indicateurs de développement les plus bas, nécessitant des interventions rapides pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie.

La vision stratégique, a ajouté Hamid, repose sur une meilleure valorisation des ressources, la réduction des disparités territoriales et le développement durable, notamment à travers l'amélioration du réseau routier et des services de base.

Dans le domaine de l'assainissement, plusieurs projets structurants sont en cours. La réhabilitation et l'extension du réseau d'assainissement de Bizerte ainsi que la modernisation de la station d'épuration, pour un coût de 116 millions de dinars,

figurent parmi les priorités. Trois nouvelles stations sont en chantier à Sejnane, dans la zone industrielle d'Utique et à Kerâa El Mebtouh, tandis que des études sont prévues pour Ghezala et Joumine afin de boucler la couverture du gouvernorat.

Cinq projets dits « structurants » sont également programmés. Parmi eux figure la liaison fixe, avec un budget de 880 millions de dinars, dont l'entrée en service est prévue d'ici 2027, ainsi qu'un projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, estimé à 330 millions de dinars et visant un taux de raccordement de 97 %.

Le programme intégré de dépollution du lac de Bizerte constitue un autre chantier majeur. Il comprend la réduction de la pollution industrielle, l'extension du réseau d'assainissement et la réhabilitation des stations de traitement. À cela s'ajoute le projet d'aménagement et d'extension du port de pêche de Menzel Abderrahmane et de la promenade maritime, d'un coût de 23 millions de dinars.

Par ailleurs, l'approvisionnement du gouvernorat en gaz naturel avance progressivement. La première tranche, couvrant Zarzouna, Menzel Jemil, Menzel Abderrahmane, Alia, Utique, Ghar El Melh et Ras Jebel, est déjà opérationnelle, alors que la deuxième tranche (Bizerte-ville, Menzel Bourguiba, Mateur et Tinja) fait face à certaines difficultés techniques et administratives. Une étude est en cours pour raccorder Bizerte via une canalisation sous le canal, et un appel d'offres sera lancé prochainement.

Le projet de développement intégré, couvrant 11 délégations, prévoit quant à lui des financements de 10 millions de dinars par délégation pour améliorer les infrastructures de base, les routes rurales, les marchés, les zones industrielles et les équipements collectifs.

Enfin, des projets dans le secteur de la santé avancent également. Le centre de maternité de Bizerte est en construction, trois services d'urgence sont en cours d'aménagement aux hôpitaux Habib Bougatfa, Mateur et Sejnane, et un centre de santé de base sera bientôt opérationnel à Ghezala, tandis qu'un autre sera lancé à Menzel Bourguiba.

Selon Hamid, la région oeuvre à lever tous les obstacles qui ralentissent l'exécution des projets, grâce au suivi assuré par la commission régionale de pilotage, présidée par le gouverneur de Bizerte.