Tunisie: Gabès-primeurs horticoles - Les exportations ont augmenté de 51%

Durant la campagne agricole 2024-2025, les exportations de primeurs géothermiques du gouvernorat de Gabès ont connu une croissance significative, atteignant un taux d'augmentation de 51 % par rapport à la campagne précédente, selon une source officielle du commissariat régional au développement agricole.

D'après la même source, qui s'est exprimée ce jeudi 11 septembre 2025 à l'Agence Tunis Afrique Presse, les quantités exportées de ces primeurs ont atteint 36 397 tonnes, contre 24 175 tonnes la saison passée.

Ces quantités proviennent d'une superficie couverte exploitée par 9 entreprises et un groupe de 49 petits agriculteurs opérant dans le secteur à Ben Ghilouf, dans la région d'El Hamma Ouest. La superficie cultivée pour la campagne écoulée était de 183 hectares.

Le secteur des primeurs géothermiques, dont les projets sont principalement concentrés à El Hamma, El Hamma Ouest et El Hicha-Bouderf, reste l'un des plus prometteurs du gouvernorat de Gabès. Cette dynamique est soutenue par de nouveaux investissements, notamment l'extension du projet « Farhat El Hicha » à Bouderf. Réalisée dans le cadre d'un partenariat tuniso-néerlandais, cette extension prévoit l'installation de 10 hectares de serres dédiées à la culture de la tomate cerise, pour un investissement d'environ 35 millions de dinars.