Tunisie: CMR Tunisie étend ses installations à Mghira et crée de nouveaux emplois

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a présidé jeudi 11 septembre la cérémonie d'inauguration de l'extension de l'unité de production de l'entreprise française CMR Tunisie, spécialisée dans la fabrication de fils électriques et de capteurs pour moteurs à combustion interne utilisés dans les bateaux, les engins de génie civil et les groupes électrogènes.

L'événement s'est déroulé dans la zone industrielle de Mghira, dans le gouvernorat de Ben Arous, en présence du gouverneur Abdelhamid Boukaddida, de l'ambassadrice de France en Tunisie Anne Guégan, de la cheffe de cabinet Afaf Chachhi Tayari, du directeur exécutif de l'entreprise Yves Barraquand et du directeur général de la filiale tunisienne Zinedine Ben Hadid.

La cérémonie a également réuni des hauts cadres du ministère, des représentants de la Direction générale des douanes ainsi que plusieurs partenaires et acteurs économiques. Lors de son allocution, Fatma Thabet Chiboub a souligné l'importance de ce projet, qui contribuera à développer les exportations tunisiennes dans le secteur des industries électriques et électroniques et ouvrira de nouvelles opportunités de coopération avec des entreprises mondiales de premier plan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce projet renforce la position de la Tunisie en tant que plateforme industrielle compétitive et capable de rivaliser sur les marchés internationaux », a-t-elle déclaré.

La ministre a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan ministériel visant à stimuler l'économie nationale et à doubler les exportations du secteur pour atteindre 7 milliards de dollars d'ici 2030, tout en intégrant la Tunisie dans les chaînes de valeur industrielles. Elle a ajouté que le pays mobilise toutes ses infrastructures industrielles et technologiques, ainsi que ses compétences et expertises nationales, pour attirer davantage d'investissements dans ce secteur stratégique.

La nouvelle unité couvre une superficie d'environ 11 000 mètres carrés et dispose de lignes de production utilisant des technologies avancées, garantissant une qualité et une efficacité élevées conformes aux standards internationaux. Le montant des investissements s'élève à environ 3 millions de dinars.

Fondée en 2001, CMR Tunisie possède également un second site de production à Hergla, dans le gouvernorat de Sousse, qui fournit environ 100 emplois. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions de dinars en 2024 et a contribué à la création de 600 postes, dont 63 pour des ingénieurs et techniciens supérieurs. Le projet d'extension devrait permettre de créer des emplois supplémentaires, portant le total à 600 postes d'ici 2026.

Le groupe CMR dispose au total de quatre sites de production dans le monde, assurant environ 1 000 emplois. Il fait désormais partie du groupe américain Amphenol Corporation, qui compte environ 240 sites de production et emploie plus de 130 000 personnes à l'international, collaborant avec de grandes entreprises comme Cummins, Waukesha et Wabtec, présentes dans de nombreux pays, dont la France, le Royaume-Uni, la Chine et l'Inde.