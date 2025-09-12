Sénégal: La dimension internationale de Baye Niass racontée par son fils, Mouhamad Abdoul Ahat établi au Nigéria

Kaolack — Le fils de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye, Mouhamad Abdoul Ahat, établi au Nigéria, a souligné, dans un entretien avec l'APS, le rôle essentiel joué par son père dans la propagation de l'islam et de la Tarikha Tidjania au-delà es frontières sénégalaises.

La popularité de Baye Niass (1900-1975) n'est plus à démontrer, en atteste la présence de plusieurs milliers de pèlerins qui quittent plusieurs pays d'Afrique, des Etats-Unis et ailleurs pour venir célébrer le Gamou international de Médina Baye, dans la ville de Kaolack (centre), qui commémore la naissance du prophète Mohamed (PSL), chaque année.

Un des fils de l'illustre guide, en l'occurrence Mouhamad Abdoul Ahat Ibrahima Niass, porte fièrement le flambeau de la Faydatou Tidjania loin des frontières du Sénégal, plus précisément au Nigéria.

Trouvé à Léona Niass, bien assis dans un des nombreux bâtiments érigés au domicile de son vénéré père et guide spirituel, en face du mausolée de son grand-père El Hadji Abdoulaye Niass, à la Zawiya, l'héritier de Baye Niass vit à Kaduna, un Etat du nord du Nigéria, depuis maintenant une trentaine d'années.

"Même si on est fils de Baye, tant qu'on n'est pas allé au Nigéria, on ne pourra pas comprendre suffisamment le travail de massification de la Faydatou Tidjania en Afrique et dans le reste du monde. Bref, sa dimension internationale dans la propagation de l'islam et de la Tarikha Tidjania dépasse les frontières sénégalaises", a-t-il affirmé dans un entretien exclusif avec l'APS.

Selon lui, le trajet par avion entre Lagos et Kano, c'est une heure et quinze minutes, équivalent à la distance entre Bamako et Dakar. Entre Lagos et Maiduguri, c'est une heure et quarante-cinq minutes, distance comparable à celle reliant Ouagadougou à Dakar, a-t-il expliqué.

Mouhamad Abdoul Ahat Ibrahima Niass a fait cette précision pour souligner l'importance du travail de son père pour transmettre le message de Dieu et les recommandations du prophète Mohamed (PSL), en touchant le maximum d'individus.

Selon lui, Baye Niass compte plusieurs millions de fidèles parmi les les 160 millions de musulmans recensés au Nigéria.

Il y en a même parmi ces disciples qui n'ont jamais foulé le sol du Saloum, a-t-il indiqué.

"Le problème de terrorisme au Nigeria, un obstacle au développement de l'Afrique"

Mouhamad Abdoul Ahat Ibrahima Niass estime que tout ce monde-là ne pouvant pas venir célébrer le Gamou à Kaolack, le fondateur de Médina Baye leur avait recommandé d'aller le passer chez certains de ses Muqaddams du Nigéria. Des lieux de célébration du Gamou qui accueillent des fidèles dont le nombre est supérieur à celui de Médina Baye, a-t-il dit.

Seulement, le problème de terrorisme et autre grand banditisme empêchent certains fidèles, qui ne peuvent qu'utiliser la voie terrestre, de venir célébrer le Gamou à Médina Baye.

"A cause des actes de terrorisme, il y a plus de neuf cents kilomètres carrés de terres inutilisés, alors que ça pourrait contribuer à développer davantage l'agriculture africaine", a-t-il regretté.

"S'il y avait une véritable intégration sous régionale, une réelle démocratie dans nos pays et qu'il n'y avait pas les problèmes constatés en Afrique, notamment des coups d'Etat, des guerres et autres crises qui empêchent le développement de ce continent, avec une parfaite sécurité, on pourrait construire de nombreux hôtels à Kaolack et autres structures para-hôtelières, ainsi qu'un aéroport international où des voyageurs atterrissent après un vol direct", a fait valoir Mouhamad Abdoul Ahat Ibrahima Niass.

Il se dit convaincu que, si tel était le cas, cet aéroport pourrait même rivaliser avec d'autres grands aéroports d'Afrique en termes de trafic. Parce que, d'après lui, la dimension internationale de Cheikh Al Islam pourrait faire profiter à l'économie du Sénégal, ce qui changerait "véritablement" le visage économique de Kaolack et du Sénégal, parce que tout le monde dans ce pays y trouverait son compte et ce, dans tous les secteurs d'activité.

"Si vous prenez l'exemple de la Mecque, le pèlerinage et les Oumras qui accueillent des millions de fidèles, vous comprendrez aisément que ce serait une bonne initiative de réfléchir sur comment imiter ce modèle économique et l'adapter à nos réalités", a soutenu le guide religieux présent dans la capitale du Saloum pour les besoins du Gamou international de Médina Baye.

Il a prié pour que le prochain président de la République du Sénégal puisse oeuvrer dans le sens de faire d'ériger à Kaolack un grand aéroport international et d'impulser une dynamique de promotion de la destination religieuse du Sénégal qui, selon lui, regorge d"'un énorme potentiel religieux et cultuel".

"Nous qui sommes ses disciples et autres Moukhadams n'avons que le mérite de profiter de son aura, de sa dimension spirituelle pour vivre aisément dans le respect des préceptes de l'islam et des recommandations du prophète Mohamed (PSL). Ce qui nous vaut le titre de guide religieux", a-t-il dit, dans un sourire teinté d'ironie.