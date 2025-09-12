Tunisie: Coopération Tunisie-AFD - Vers un nouveau chapitre dans l'énergie et l'industrie

Une réunion de travail s'est tenue, jeudi après-midi, entre la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, et M. Philippe Orliange, directeur exécutif de l'Agence Française de Développement (AFD), en présence de l'ambassadrice de France en Tunisie, Mme Anne Guéguen.

Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, avait pour objet de faire le point sur les projets en cours et de renforcer le partenariat stratégique entre les deux parties.

Les discussions ont porté principalement sur les programmes de coopération dans les secteurs clés de l'énergie, des mines et de l'industrie.

Les responsables ont examiné l'état d'avancement des projets en cours et exploré les moyens d'accélérer leur réalisation, tout en insistant sur la nécessité de respecter les calendriers convenus pour atteindre les objectifs de développement économique.

Parmi les projets phares abordés figure le déploiement du réseau électrique intelligent « Smart Grid » porté par la STEG, présenté comme un levier essentiel pour la modernisation des infrastructures énergétiques nationales.

Les échanges ont également mis l'accent sur les opportunités de collaboration future dans les domaines de l'innovation technologique, de la transition énergétique et de l'industrialisation.

La ministre a souligné l'importance de cette coopération et appelé à une mobilisation accrue pour garantir la concrétisation rapide et efficace des projets engagés. De son côté, M. Orliange a réaffirmé l'engagement de l'AFD à soutenir la Tunisie dans ses priorités de développement, en particulier dans la transition énergétique et le renforcement des capacités industrielles.