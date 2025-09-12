Tunisie: Véhicules électriques - Une offre concessionnaire très limitée, selon l'ANME

11 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le marché local des véhicules électriques est étranglé par une offre insuffisante au niveau des concessionnaires, a révélé Abdelhamid Kanouni, directeur de l'efficacité énergétique à l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME).

Dans un entretien accordé au journal Al Maghreb, le responsable a précisé que seuls neuf concessionnaires sur un total de 48 agréés en Tunisie proposent actuellement des véhicules électriques aux consommateurs.

Cette offre limitée constitue un frein majeur au développement du secteur, et ce malgré la rentabilité économique et énergétique reconnue de cette technologie et une demande en croissance. M. Kanouni a estimé que le nombre global de voitures électriques et hybrides circulant en Tunisie demeure donc modeste au regard de ces avantages.

Pour accompagner une future croissance du parc, l'ANME travaille déjà sur un projet pilote visant à installer 60 points de recharge à travers le pays, en collaboration avec les gouvernorats et municipalités.

