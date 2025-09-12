Algérie: Clôture de la 20e édition des Rencontres cinématographiques de Bejaïa

BEJAIA — La 20ème édition des Rencontres cinématographiques de Bejaïa (RCB) a été clôturée dans la soirée de jeudi, en présence du représentant du ministère de la Culture et des Arts et des passionnés du 7ème art.

Durant la cérémonie de clôture qui s'est déroulée à la cinémathèque de Bejaïa et à laquelle le chef de cabinet du ministre de la Culture et des Arts, Mohamed Sidi Moussa, a pris part, le président de l'association "Project'heurt", Hassan Keraouche, a affirmé que le cinéma "reste un espace vivant de pensée et d'émotion".

Il a souligné qu'après 20 ans d'existence des Rencontres cinématographiques de Bejaïa, marquées par des débats, des rencontres et de découvertes et de passions partagées, Bejaïa s'est imposée comme un "carrefour culturel et une place forte du cinéma en Algérie".

M. Keraouche a indiqué que durant toute la semaine, cette manifestation a permis au public de découvrir "des films audacieux" et de pouvoir célébrer la "diversité" et "mettre en lumière des voies émergentes" dans le monde du 7ème art.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus d'une trentaine de films représentant près de 20 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du nord ont été projetés à la cinémathèque de Bejaïa entre le 6 et le 11 septembre courant.

Plusieurs courts-métrages ont été également projetés à cette occasion et ce dans le cadre d'un programme carte blanche "Focus Québec (Canada)", confiée à "un collectif de talents québécois et canadiens aux parcours variés".

Les responsables de l'association Project'heurts, organisatrice de l'évènement ont décidé pour cette 20e édition de projeter des films en dehors de la cinémathèque de Bejaïa, notamment à Droudj Baba Ali, au chef-lieu de wilaya, à Ait Aissa à Aokas et à Timezrit.

Des ateliers ont également eu lieu durant cet évènement autour de différents thèmes, à savoir "les métiers techniques du cinéma : entre créativité et rigueur" et "L'IA en question : plongée dans l'univers des intelligences artificielles".

La manifestation a été aussi marquée par la tenue au niveau de la Casbah de Bejaïa de cafés-cinés, de tables rondes et de rencontres qui ont regroupé les réalisateurs des films et les acteurs.

Les RCB, un rendez-vous cinématographique et culturel incontournable, se sont érigées au fils des ans en un carrefour pour les amoureux du 7ème art, en attirant un public nombreux venant de plusieurs régions du pays et de l'étranger, selon les organisateurs.