Tunisie: 5,7 milliards de dinars envoyés par les Tunisiens de l'étranger

Les réserves nettes en devises se sont établies à 25,4 milliards de dinars, soit l'équivalent de 110 jours d'importation, au 10 septembre 2025, enregistrant une légère baisse de 2,3 % par rapport à la même période de 2024, selon les données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Les recettes touristiques cumulées ont progressé de 8 % pour atteindre 5,4 milliards de dinars à fin août 2025, contre 5 milliards de dinars durant les huit premiers mois de 2024.

Les transferts des travailleurs tunisiens à l'étranger ont également augmenté de 8,2 %, s'élevant à 5,7 milliards de dinars sur la même période.

Quant au service de la dette extérieure, il a reculé de 6,3 %, pour s'établir à 9,5 milliards de dinars fin août 2025, contre 10,1 milliards de dinars une année auparavant.

La BCT fait état, par ailleurs, d'une hausse de 15,4 % de la monnaie fiduciaire en circulation, qui a atteint 26 milliards de dinars au 9 septembre 2025. Le volume des transactions interbancaires a également progressé de 29 %, pour s'établir à 3,5 milliards de dinars.