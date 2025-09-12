Tunisie: 5,7 milliards de dinars envoyés par les Tunisiens de l'étranger

11 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les réserves nettes en devises se sont établies à 25,4 milliards de dinars, soit l'équivalent de 110 jours d'importation, au 10 septembre 2025, enregistrant une légère baisse de 2,3 % par rapport à la même période de 2024, selon les données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Les recettes touristiques cumulées ont progressé de 8 % pour atteindre 5,4 milliards de dinars à fin août 2025, contre 5 milliards de dinars durant les huit premiers mois de 2024.

Les transferts des travailleurs tunisiens à l'étranger ont également augmenté de 8,2 %, s'élevant à 5,7 milliards de dinars sur la même période.

Quant au service de la dette extérieure, il a reculé de 6,3 %, pour s'établir à 9,5 milliards de dinars fin août 2025, contre 10,1 milliards de dinars une année auparavant.

La BCT fait état, par ailleurs, d'une hausse de 15,4 % de la monnaie fiduciaire en circulation, qui a atteint 26 milliards de dinars au 9 septembre 2025. Le volume des transactions interbancaires a également progressé de 29 %, pour s'établir à 3,5 milliards de dinars.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.