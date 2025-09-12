Tunisie: Douz, Tozeur et Djerba accueilleront le Festival international des montgolfières

11 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie abritera, du 24 octobre au 1er novembre 2025, le Festival international des montgolfières, qui se tiendra à Douz, Tozeur et Djerba.

Lors d'une rencontre avec le comité d'organisation, le ministre du Tourisme Sofiane Tekaya a pris connaissance du programme de cette édition, marquée par la participation de délégations étrangères, des spectacles artistiques et culturels variés ainsi que des circuits touristiques valorisant le patrimoine naturel et culturel national. Des forums et ateliers autour du tourisme, du transport et de la technologie sont également prévus.

Les organisateurs estiment que cet événement constituera une valeur ajoutée pour la scène touristique tunisienne, en offrant un produit innovant qui soutient la durabilité du secteur et dynamise l'économie aux échelles locale et nationale.

Ils ont recommandé de promouvoir le festival dans les salons et expositions internationaux, de renforcer la communication digitale et médiatique et d'impliquer davantage les jeunes et les créateurs de contenu.

Le ministre a souligné la nécessité de mobiliser tous les efforts pour assurer le succès de cette manifestation et en faire un rendez-vous annuel d'envergure nationale et internationale.

