Vu la Résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à sa 7910° séance le 31 mars 2017, prenant acte de la création du CNSA, conformément à l'article 6 de la Loi organique n° 18/023 du 13 novembre 2018 et aux chapitres V et VI de l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, le Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Électoral, en sigle CNSA, s'est réuni le mardi 09 septembre 2025 en session ordinaire hebdomadaire dans la salle des réunions, sise Immeuble du Cinquantenaire, avenue Isiro n°28, Commune de la Gombe, sous la présidence de Monsieur Joseph Olenghankoy Mukundji, son Président.

Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour :

1) Le dialogue national inclusif ;

2) La guerre à l'Est de la République Démocratique du Congo ;

3) La situation préoccupante de Monsieur Jacky NDALA.

1. Du dialogue national inclusif

Comme annoncé dans sa plénière du 02 septembre 2025, le CNSA travaille sans relâche pour apporter sa contribution à la réalisation du projet du dialogue national inclusif qui devrait permettre aux filles et fils de la République Démocratique du Congo de s'accorder de manière consensuelle sur les solutions durables, en vue de sortir notre pays de la crise multiforme qui l'accable.

A cet effet, le CNSA a mis en place une commission de travail chargée de réfléchir sur les conditions d'organisation et le contenu de ce dialogue. Pour ce faire, le CNSA projette recueillir les informations, les opinions et attentes de différentes personnalités et de différents groupes socio-politiques du pays qui seront versées à qui de droit au moment opportun.

C'est dans cette perspective que la plénière du CNSA a demandé à son Président de solliciter une audience auprès du Chef de l'État.

2. De la guerre à l'Est de la République Démocratique du Congo

Concernant la guerre à l'Est du pays, le CNSA constate qu'il existe de part et d'autre, des individus et groupes sans scrupules, entravant le processus de paix pour pouvoir continuer de tirer profit d'une guerre dont les méfaits tant pour les vies humaines que pour le développement du pays sont incalculables.

C'est pourquoi, le CNSA prie le Chef de l'État, symbole de l'unité nationale, d'accélérer le processus du dialogue, afin de mettre fin à cette situation.

3. De la situation préoccupante de Monsieur Jacky NDALA

Ayant été saisi par sa famille sur la dégradation inquiétante de son état de santé, le CNSA demande au Gouvernement, pour des raisons humanitaires et pour cause de cohésion nationale, d'autoriser son transfert dans un centre hospitalier pour des soins appropriés et d'envisager sa libération pure et simple.

Le CNSA demande également au Gouvernement de bien vouloir examiner d'autres cas similaires à travers le pays.

Que l'Éternel Dieu nous guide.

Commencée à 10 heures 25 minutes, la séance plénière a pris fin à 18 heures 06 minutes.