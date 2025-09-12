Le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale a ordonné, en date du 9 septembre 2025, la suspension immédiate des activités du service des urgences du Centre Médical Diamant et du Centre Hospitalier HJ. Cette décision, d'une gravité exceptionnelle, fait suite à un incident tragique survenu dans la nuit du 7 au 8 septembre 2025, entraînant le décès de Mme Divine Kumasamba, qui aurait été privée de soins appropriés.

Selon la correspondance officielle signée par le Dr Yuma Ramazani Sylvain, Secrétaire Général à la Santé Publique et Hygiène, Mme Divine Kumasamba avait été admise en urgence, au Centre Médical Diamant, puis au Centre Hospitalier HJ. Cependant, elle n'aurait pas pu bénéficier des soins nécessaires faute d'avoir pu honorer une caution exagérée qui lui était exigée dans les deux hôpitaux, et ce, malgré qu'elle disposait d'un acompte à verser. Cette situation inacceptable a malheureusement conduit à son décès, une faute grave de soins qui contrevient aux principes fondamentaux du partenariat liant la structure médicale au Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, notamment dans le cadre de la couverture santé universelle.

Le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, sous l'instruction de Samuel Roger Kamba, a donc décidé de prendre des mesures fermes. La suspension des activités du service des urgences du Centre Médical Diamant et du Centre Hospitalier HJ est effective jusqu'à nouvel ordre, en attendant les investigations approfondies menées par l'Inspection Générale de la Santé.

Cette affaire met en lumière les défis persistants en matière d'accès aux soins de santé en République Démocratique du Congo et rappelle l'engagement du gouvernement en faveur de la couverture santé universelle, un droit pour chaque Congolais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une copie de cette décision a été transmise à plusieurs autorités et entités, notamment à l'Inspecteur Général à la Santé Publique, la Directrice des Etablissements de Soins et Partenariat, ainsi que les présidents des Conseils Nationaux de l'Ordre des Médecins et des Infirmiers, soulignant la portée et la gravité de cette mesure. Les investigations déjà en cours, vont déterminer les responsabilités exactes et garantir que de tels drames ne se reproduisent plus.