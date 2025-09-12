Afrique: Ligue des champions - Un deuxième Camerounais rejoint Elgeco Plus

Après six tentatives infructueuses en Coupe de la CAF, Elgeco Plus, champion en titre de Madagascar, ambitionne d'aller plus loin, au-delà du tour préliminaire, lors de sa première participation à la Ligue des champions africaine. Le club, sextuple vainqueur de la Coupe nationale, affrontera Sylver Strikers du Malawi au tour préliminaire. Ce club malawite compte neuf titres de champion national et a remporté trois fois la Coupe.

L'équipe du By-Pass recevra Sylver Strikers à l'aller, au complexe sportif national de Côte d'Or à Maurice, le dimanche 21 septembre. Le match retour se jouera au Malawi, le 26 ou le 27 septembre.

Elgeco Plus sera renforcé par quatre joueurs, dont un Camerounais, Raul Pafong, qui évoluait au PWD Social FC de Bamenda, champion national en 2020 et vainqueur de la Coupe en 2021. L'équipe pourra également compter sur l'attaquant du CFFA, le Barea CHAN, Nantenaina Mika Razafimahatana, dit Gregas. L'attaquant camerounais a signé un contrat de deux ans avec le club du By-Pass.

Un autre Camerounais évolue déjà au sein du club malgache depuis cette saison : Ismail, l'un des meilleurs buteurs du championnat. Les noms des deux autres recrues n'ont pas encore été dévoilés, car les négociations sont encore en cours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le club envisage également de solliciter le milieu du CFFA, Lalaina Rafanomezantsoa, déjà repéré par le club algérien Paradou AC, juste après le CHAN.

Vingt-trois joueurs ainsi que dix membres du staff technique et de la direction feront le déplacement. « Un tel déplacement est toujours coûteux. Les billets d'avion s'élèvent à 337 millions d'ariary, et avec les frais d'organisation, le budget atteindra les 400 millions », signale le secrétaire général du club, Théodore Rakotonirina. La délégation s'envolera pour Maurice le 18 septembre.