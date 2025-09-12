Madagascar: Élections du 11 décembre 2025 - Le parti HVM boycotte les sénatoriales

Le parti HVM a décidé de ne pas participer aux prochaines élections sénatoriales prévues le 11 décembre prochain.

Le parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM) a tranché. Il ne participera pas aux prochaines élections sénatoriales prévues le 11 décembre. La décision rendue publique par le parti traduit une profonde défiance vis-à-vis du processus électoral en cours. « Nous avons constaté plusieurs irrégularités. Nous avons déposé des plaintes lors des législatives, mais sans suite. Alors que nous avons relevé des anomalies dans le processus électoral. Nous avons espéré que la Commission électorale rectifie son tir, que le gouvernement prenne des leçons et que la HCC adopte une nouvelle attitude. Mais aucun changement n'a été constaté jusqu'à présent », a martelé Désiré Rasambany, secrétaire général du HVM.

Priorités

Selon lui, le cadre électoral reste incomplet et vicié. « Le collège électoral n'est pas aussi complet pour avancer vers les élections sénatoriales », a-t-il insisté, avant de rappeler que son parti dispose de candidats pour les sénatoriales mais exige « un cadre serein pour les élections ». Le secrétaire général du HVM dénonce en outre les priorités de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). « Elle semble accorder toute son urgence à l'organisation de l'élection sénatoriale prévue le 11 décembre, mais elle garde le silence sur le réexamen des élections communales annulées par la justice, celles touchées par le décès de maires en exercice ou encore celles où des maires ont été condamnés », fustige-t-il.

Au-delà de ce boycott, le HVM annonce une offensive concertée. « Nous allons mobiliser les autres partis de l'opposition dans ce sens », a déclaré Désiré Rasambany. Une réunion de la plateforme Firaisankina, regroupant cinq formations politiques, est prévue ce jour. Parmi les figures attendues autour de la table figurent Marc Ravalomanana et Siteny Randrianasoloniaiko. La question de la participation aux sénatoriales dominera les débats.

Victoire écrasante

En face, le camp présidentiel, sûr de son avantage, avance sans trembler. Fort d'un appareil électoral rôdé et d'un rapport de force qui lui est favorable, il se prépare à rafler la mise. Les observateurs n'excluent pas une victoire écrasante de la mouvance au pouvoir, laissant entrevoir un Sénat quasi monocolore, habillé aux couleurs « orange » du régime. Un Sénat dominé par une seule mouvance poserait une fois de plus la question de l'équilibre institutionnel dans un pays où l'opposition dénonce un verrouillage progressif des mécanismes démocratiques.