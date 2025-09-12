Madagascar: IFPB 2022 - Des centres de recouvrement dans les six arrondissements de Tana

« L'impôt est notre contribution pour le développement ». Tel est le thème de la campagne de recouvrement de l'Impôt Foncier sur les Propriétés Bâties (IFPB) pour l'exercice 2022 lancée par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA).

Recettes

L'objectif est de trouver des recettes pour la réhabilitation des infrastructures notamment les rues, pour la santé publique, le bien-être social et la sécurité. « J'aime ma ville, je paie mes impôts ». C'est à cette fin que la CUA a mis en place plusieurs centres de recouvrement dans les six arrondissements de la capitale. A Ankasina pour Tana I ; Ambatoroka pour Tana II ; Antaninandro pour Tana III ; Soanierana pour Tana IV ; Nanisana pour Tana IV ; et Anosisoa pour Tana VI.

Allégements fiscaux

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Whenss Chantal, chef de division fiscale à la CUA, « le recouvrement concerne uniquement l'exercice 2022 ». Elle a indiqué que des campagnes sont menées depuis octobre 2024 pour ce même exercice. « Le recouvrement de l'IFPB 2022 relève de la CUA, mais celui de 2025 sera directement perçu par les centres fiscaux », a-t-elle précisé. Elle a fait savoir que les contribuables avaient la possibilité de vérifier eux-mêmes les données concernant leurs biens, mais certains n'ont pas fait la démarche. Ainsi, l'imposition 2022 a été calculée sur la base de 2021. Toutefois, elle a souligné : « des allégements fiscaux collectifs ont été accordés ». Pour cette campagne, la CUA a mobilisé 140 agents pour distribuer les fiches d'impôt par foyer dans les six arrondissements de la capitale. Une démarche qui vise à rapprocher davantage l'administration des citoyens, dans un esprit de transparence et de civisme fiscal.