Madagascar: Biodiversité - Le pays s'engage pleinement dans l'initiative 30x30

Madagascar structure son action en faveur de la biodiversité avec le Comité national de pilotage du programme 30x30, tourné vers l'horizon 2030.

La première réunion de cette instance s'est tenue le 11 septembre 2025, réunissant l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion durable des ressources naturelles. Adoptée par plusieurs pays à l'échelle internationale, l'initiative 30x30 engage les États signataires à protéger 30% des terres et 30% des espaces marins d'ici 2030. Cette ambition repose sur la reconnaissance de l'urgence à enrayer l'érosion de la biodiversité mondiale. Madagascar, avec sa richesse naturelle exceptionnelle et endémique, figure parmi les pays qui ont ratifié cet accord.

La rencontre inaugurale du Comité national de pilotage, tenue à Antananarivo, a été placée sous la coprésidence de Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), et Naina Andriantsitohaina, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire (MDAT). D'autres ministères stratégiques y ont également pris part, tels que le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB), le ministère de l'Économie et des Finances (MEF), le ministère du Tourisme et de l'Artisanat (MTA) et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), ainsi que les gestionnaires d'aires protégées, les partenaires techniques et financiers, des représentants du secteur privé, de la société civile et des chercheurs.

Mobilisation concertée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon ses initiateurs, le Programme Biodiversité 30x30 se veut une feuille de route nationale pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Il servira de cadre stratégique afin de renforcer la gouvernance environnementale, d'optimiser la gestion des aires protégées et de promouvoir la conservation dans les zones clés de biodiversité. Les sites sous gestion communautaire seront également intégrés, traduisant la volonté de faire participer directement les populations locales à la préservation des écosystèmes dont elles dépendent. Pour Madagascar, l'enjeu est considérable.

La perte d'habitats naturels, la surexploitation des ressources et les effets du changement climatique menacent la biodiversité unique de l'île. En s'inscrivant dans cette dynamique internationale, le pays entend non seulement protéger ses richesses naturelles, mais aussi valoriser le rôle qu'elles jouent dans le développement durable, le tourisme, l'agriculture et la résilience des communautés. La mise en oeuvre de ce programme nécessitera une mobilisation concertée de tous les acteurs et un financement conséquent. Mais il constitue déjà un signal fort : celui de l'engagement ferme de Madagascar à défendre sa biodiversité et à contribuer à l'effort mondial de protection de la planète.