Afrique de l'Est: Forum de dialogue intergénérationnel - Succès de la quatrième édition à Maurice

À Belle-Mare, le 4e Forum de dialogue intergénérationnel a réuni plus de cent jeunes venus des îles africaines et de l'océan Indien.

Trois jours d'échanges intenses où la jeunesse a pu affirmer ses propositions, renforcer ses capacités et tisser des réseaux solides aux côtés des générations précédentes. Du 1eᣴ au 3 septembre 2025, Belle-Mare (Maurice) s'est transformée en laboratoire d'idées et de partage. Le 4e Forum de dialogue intergénérationnel, organisé par le COMESA, l'Union africaine et la Commission de l'Océan Indien avec le soutien de l'AFD, a réuni plus d'une centaine de jeunes autour du thème « Construire la paix, réparer les divisions. »

Co-construire

Les participants, venus des Comores, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles, de La Réunion, du Cap-Vert et de São Tomé-et-Príncipe, ont débattu de sujets cruciaux allant de l'insécurité maritime à la crise climatique en passant par l'égalité des genres, la gouvernance démocratique et la résolution des conflits. Les aînés ont partagé leur expérience, les jeunes ont exprimé leur vision et proposé des solutions, donnant naissance à un plan d'action collectif. Au-delà des échanges, le forum a renforcé les compétences et les réseaux d'une jeunesse déterminée à peser dans les instances démocratiques. « Nous avons trouvé une dynamique pour concrétiser nos recommandations », s'est réjoui Andrianirina Rabenitsiry Mario Heriniaina, membre du Parlement régional des jeunes.