Madagascar: Club de service

L'humanitaire, l'accès à l'eau et l'environnement, au cœur des actions phares du District 417, du Lions club international.

Caravanes humanitaires ; renforcement du programme d'accès à l'eau potable ; programme de réduction du gaspillage et de promotion du recyclage. Tels sont, entre autres, les actions phares à mener par le Lions club international pour le mandat 2025-2026 dans le District 417. En visite à Madagascar récemment, le gouverneur de District, Christophe Carrier, a été reçu à Antananarivo le week-end dernier. Fondateur du Lions Club St Paul Tour des Roches, il a occupé des responsabilités locales, régionales et de District, avant d'accéder aux fonctions de vice-Gouverneur puis de Gouverneur élu. Pour rappel, le District 417 du Lions Clubs International, couvrant notamment Madagascar, La Réunion et Mayotte, compte des dizaines de clubs et de centaines de membres.

Se retrousser les manches !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Durant ce mandat qui débute seront alors concrétisées, outre les actions en interne aux clubs et au District, une série d'actions en faveur des plus vulnérables. Deux caravanes humanitaires prendront le départ, à destination du Sud de Madagascar en octobre 2025, et vers le Nord du pays en février 2026. Une initiative qui permettra d'être au chevet des communautés vulnérables dans ces localités, au moment où elles en auront le plus besoin. Sur le plan environnemental, l'initiative « Recyc'LION » vise à réduire le gaspillage et à promouvoir le recyclage, tandis que le volet accès à l'eau potable, à travers le programme « Locélavi », se traduira par des actions sur le terrain permettant aux bénéficiaires de jouir de la disponibilité de cette ressource essentielle.

Autant d'activités qui appellent celles et ceux à qui elles seront confiées, à se retrousser les manches et à agir de manière coordonnée. Pour cela, et pour mener son navire à bon port, le Gouverneur est entouré d'une équipe pluridisciplinaire et d'un binôme de vice-gouverneurs, afin d'assurer une vision pluriannuelle et une continuité dans les actions.