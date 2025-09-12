Madagascar: VIH/SIDA à Mahajanga - Six nouveaux cas recensés chaque semaine

Mahajanga est aujourd'hui la ville la plus touchée par le VIH/SIDA à Madagascar.

« Un danger imminent, une réalité déjà en cours ! ». C'est en ces termes que Mokhtar Salim Andriantomanga, Gouverneur de la région Boeny a tiré la sonnette d'alarme sur son compte « facebook » face à la flambée inquiétante des cas de VIH/SIDA dans la ville de Mahajanga. Les chiffres révèlent une recrudescence rapide de la maladie, plaçant Mahajanga parmi les zones les plus affectées du pays. « Alors qu'on recensait autrefois un cas tous les six mois, ce sont désormais six nouveaux cas de VIH qui sont détectés chaque semaine à Mahajanga, selon l'ONUSIDA et la délégation du ministère de la Santé », rapporte-t-il.

Ces informations ont été recueillies lors de la visite de cette délégation au bureau du Gouverneur le 10 septembre 2025. Dans son message, il exhorte la population à la vigilance. « Protégez-vous, protégez vos proches », appelant chacun à prendre conscience de la gravité de la situation. Madagascar figure aux côtés de l'Indonésie parmi les pays où le VIH progresse le plus rapidement au monde, et Mahajanga enregistre le taux d'incidence le plus élevé du pays. Ce phénomène est principalement dû au manque d'information, à l'expansion du travail du sexe, aux rapports entre personnes de même sexe, ainsi qu'à l'usage de drogues injectables, qui favorisent massivement la propagation du virus.

Dépistage

Face à cette situation préoccupante, Mahajanga est désormais désignée site pilote du Plan National de lutte contre le VIH/SIDA, avec deux centres de santé de base (CSB) spécialisés dans le dépistage précoce et la prise en charge médicale. Le dépistage est proposé dès le plus jeune âge, car le virus peut rester latent entre 5 et 10 ans avant de se manifester.

Le Gouverneur a affirmé sa volonté de s'impliquer personnellement dans la lutte contre le VIH, appelant à une mobilisation intersectorielle, notamment du ministère de l'Éducation, pour renforcer la prévention. Il a aussi souligné la nécessité d'adapter les actions aux réalités spécifiques de chaque région. Enfin, la délégation santé a salué les efforts déjà entrepris, notamment l'amélioration des traitements antirétroviraux, qui permettent aujourd'hui aux personnes séropositives de vivre normalement et sans risque de transmission.