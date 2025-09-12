Madagascar: VIH/SIDA à Mahajanga - Six nouveaux cas recensés chaque semaine

12 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Mahajanga est aujourd'hui la ville la plus touchée par le VIH/SIDA à Madagascar.

« Un danger imminent, une réalité déjà en cours ! ». C'est en ces termes que Mokhtar Salim Andriantomanga, Gouverneur de la région Boeny a tiré la sonnette d'alarme sur son compte « facebook » face à la flambée inquiétante des cas de VIH/SIDA dans la ville de Mahajanga. Les chiffres révèlent une recrudescence rapide de la maladie, plaçant Mahajanga parmi les zones les plus affectées du pays. « Alors qu'on recensait autrefois un cas tous les six mois, ce sont désormais six nouveaux cas de VIH qui sont détectés chaque semaine à Mahajanga, selon l'ONUSIDA et la délégation du ministère de la Santé », rapporte-t-il.

Ces informations ont été recueillies lors de la visite de cette délégation au bureau du Gouverneur le 10 septembre 2025. Dans son message, il exhorte la population à la vigilance. « Protégez-vous, protégez vos proches », appelant chacun à prendre conscience de la gravité de la situation. Madagascar figure aux côtés de l'Indonésie parmi les pays où le VIH progresse le plus rapidement au monde, et Mahajanga enregistre le taux d'incidence le plus élevé du pays. Ce phénomène est principalement dû au manque d'information, à l'expansion du travail du sexe, aux rapports entre personnes de même sexe, ainsi qu'à l'usage de drogues injectables, qui favorisent massivement la propagation du virus.

Dépistage

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation préoccupante, Mahajanga est désormais désignée site pilote du Plan National de lutte contre le VIH/SIDA, avec deux centres de santé de base (CSB) spécialisés dans le dépistage précoce et la prise en charge médicale. Le dépistage est proposé dès le plus jeune âge, car le virus peut rester latent entre 5 et 10 ans avant de se manifester.

Le Gouverneur a affirmé sa volonté de s'impliquer personnellement dans la lutte contre le VIH, appelant à une mobilisation intersectorielle, notamment du ministère de l'Éducation, pour renforcer la prévention. Il a aussi souligné la nécessité d'adapter les actions aux réalités spécifiques de chaque région. Enfin, la délégation santé a salué les efforts déjà entrepris, notamment l'amélioration des traitements antirétroviraux, qui permettent aujourd'hui aux personnes séropositives de vivre normalement et sans risque de transmission.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.