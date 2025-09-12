Madagascar: Diversification sportive - La Gendarmerie Nationale élargit ses ambitions

La Gendarmerie Nationale de Madagascar, déjà reconnue pour son excellence en volley-ball et basket-ball, annonce la création de nouveaux clubs de football, pétanque, athlétisme et tennis. Une démarche ambitieuse, dévoilée lors de la remise des trophées de la saison 2025, à Betongolo, hier, marquée par des succès nationaux et internationaux.

La Gendarmerie Nationale de Madagascar élargit son horizon sportif. Si le volley-ball demeure la discipline phare qui fait briller l'institution, elle annonce la création de nouveaux clubs dans d'autres sports : football, pétanque, athlétisme et tennis. Cette décision a été révélée hier, lors de la cérémonie de présentation et remise des 29 trophées remportés par les gendarmeries au cours de la saison 2025, à Betongolo. Ces distinctions incluent des compétitions nationales telles que le tournoi FDS, le tournoi inter-casernes, le Championnat de Madagascar Jeunes de volley-ball et l'ASIEF. Lors de cette cérémonie, le Général Andry Rakotondrazaka, ministre délégué chargé de la Gendarmerie Nationale, a donné des directives claires pour préparer l'ASIEF de l'année prochaine, où toutes les disciplines sportives de la Gendarmerie seront représentées. C'est dans ce contexte qu'il a annoncé la création de clubs dédiés au football, à la pétanque, à l'athlétisme et au tennis.

Un renouveau pour le basket-ball

Concernant le basket-ball, la Gendarmerie dispose déjà d'une équipe, le GNBC, mais celle-ci traverse une période difficile, évoluant actuellement en N1B au niveau du championnat national. Le ministre a exprimé sa déception face à cette situation : « J'ai moi-même fondé ce club GNBC, et je déplore ce qu'il en est aujourd'hui », a-t-il déclaré. Il a immédiatement ordonné une restructuration complète, incluant un renouvellement du staff et des joueurs, en mettant fin à la participation des athlètes plus âgés.

Un rayonnement international

Le club de volley-ball de la Gendarmerie ne s'est pas contenté de briller sur la scène nationale. À l'international, il s'est distingué en remportant le titre lors de la 50e Rencontre Nationale Sportive (RNS), en France. Pour sa première participation, le GNVB a décroché la victoire, un exploit notable. Par ailleurs, dans une autre discipline, la Gendarmerie a excellé lors de l'internationale sniper compétition « Sharp Blade 2025 », un concours de tireur d'élite à une distance de 1200 mètres, organisé en Chine. L'équipe malgache, menée par le Chef d'Escadron Andriamialy Rasoanaivo, avec les tireurs Johanesa Andriambolanoro et Xavier Ramahasambatra, s'est démarquée parmi de nombreux pays participants. Pour les responsables de la Gendarmerie, ces succès ne doivent pas se limiter aux compétitions sportives. L'objectif est d'intégrer les valeurs du sport dans la vie quotidienne et de les mettre au service de la nation. Les ambitions de l'institution s'étendent ainsi bien au-delà des terrains, avec une volonté de renforcer l'esprit d'équipe et l'engagement patriotique à travers ces nouvelles initiatives sportives.