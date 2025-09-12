Madagascar: Karaté - Mami-mick Raveloson - « J'ambitionne de porter haut à nouveau le drapeau malgache »

interview

Le jeune karatéka Mami-mick Raveloson signe son grand retour sur le tatami après plusieurs années d'absence. Un come-back marqué par des défis personnels et administratifs. Interview.

Midi Madagasikara : Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Mami-mick Raveloson : « Je m'appelle Mami-mick Laurent Raveloson, j'ai 23 ans. Je suis karatéka et actuellement étudiant en Master 2 en agronomie à l'Université d'Antananarivo. »

MM. : Parlez-nous un peu de votre parcours.

M.R : « J'ai commencé le karaté à l'âge de six ans au club Tiger's d'Andohalo. En 2018, suite à un différend, j'ai rejoint le club ASKA aux 67 Ha, où je suis toujours licencié. Puis la pandémie de Covid-19 est survenue, et en parallèle, j'ai été informé d'une sanction à mon encontre. J'ai alors mis le karaté entre parenthèses pour me consacrer à mes études. Récemment, la Fédération malgache de karaté (FMK) a levé les sanctions, ce qui m'a permis de revenir à la compétition lors du championnat de la ville d'Antananarivo, où j'ai remporté le titre en kata senior. Je me prépare désormais pour le championnat d'Analamanga. »

MM. : Et vos palmarès ?

M.R : « J'ai participé à de nombreuses compétitions locales. Ma première sortie internationale remonte à 2014, à l'Open de Biarritz (IBA), où j'ai décroché la 3e place en kumité benjamin et la 1re place en kata par équipe mixte. Au niveau de la ligue et des sections, j'ai été plusieurs fois champion en kumité et kata individuel. En 2018, j'ai représenté Madagascar aux Jeux africains en Algérie. En 2019, j'ai remporté une médaille de bronze en kata individuel junior au championnat d'Afrique au Botswana. En 2021, j'ai participé au championnat du monde en Turquie et au championnat d'Afrique de l'Est au Kenya, où j'ai obtenu la première place en kata individuel senior et par équipe. Ma dernière compétition a eu lieu à Durban en 2022, où nous avons terminé 7e en kata par équipe senior. »

MM. : Quelle est la raison de votre sanction ?

M.R : « À Durban, il y avait deux fédérations malgaches présentes. Nous étions affiliés à l'ancienne. Certains ont interprété notre comportement comme une atteinte au drapeau national, ce qui n'était pas le cas. Par la suite, nous avons été verbalement empêchés de participer à plusieurs compétitions, dont les Jeux des îles. Bien que la FMK ait annoncé la levée des sanctions, j'ai personnellement continué à être bloqué indirectement. J'ai adressé une lettre d'excuses à la Fédération, mais je n'ai reçu aucune réponse. »

MM. : Quel est votre plus grand défi aujourd'hui ?

M.R : « On m'avait dit que je ne pourrais plus participer aux compétitions, et ce fut un véritable choc pour moi. Revenir sur le tatami après trois ans d'absence est un véritable défi. Lors du dernier championnat de la section, ma demande de licence a été rejetée, et ce n'est que grâce à l'intervention des arbitres que j'ai pu concourir. Pour le championnat d'Analamanga, des voix s'élèvent pour dire que je ne pourrai pas y participer. Pourtant, mon nom figure sur la liste validée par le ministère. Mon souhait est simple : pouvoir participer librement aux compétitions nationales et porter haut, une fois encore, le drapeau malgache. »

MM. : Pratiquez-vous d'autres disciplines sportives ?

M.R : « Oui, j'ai pratiqué le motocross et la natation. Mais depuis 2017, je me consacre entièrement au karaté. »