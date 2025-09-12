Madagascar: Tafan-Gilita Festival - Les membres de Lôlô sy Tariny réunis pour deux grands shows

La première édition du festival Tafan-Gilita, le festival malgache dédié à la guitare acoustique à Madagascar, sera l'occasion rêvée de retrouver sur scène les groupes phares, pionniers du revy gilita, ou de la culture musicale inspirée de la guitare acoustique.

Il faut préciser que sans ces artistes, le revy gilita, une véritable culture musicale née dans les années 70, n'aurait pas vu le jour. Dama, l'un des membres de Mahaleo, l'a d'ailleurs souligné lors d'une conférence organisée en marge du festival, au CGM Analakely hier :

« Si Raoul, Nônô et Dadah n'avaient pas confectionné leur propre guitare, le groupe Mahaleo n'aurait même pas existé, puisque nous n'aurions eu aucun instrument à utiliser. »

Si les premières guitares viennent d'Europe - d'Espagne plus précisément -, à l'époque, des modèles malgaches sont apparus, laissant libre cours à l'ingéniosité des premiers adeptes, qui les jouent à la malgache ou à la façon bà-gasy, selon des techniques introuvables nulle part ailleurs.

Ce ne serait que justice si Mahaleo, Tselonina, Njila, Erick Manana, Kolibera, Feo Gasy et Lôlô sy ny Tariny, de grands noms dans ce domaine précisément, étaient honorés à travers un coup de chapeau durant ce festival, pour leur témoigner la reconnaissance qui leur est due, d'avoir porté haut la gilita au fil du temps.

Les organisateurs de Mi'Ritsoka Production précisent qu'il ne s'agit que de la première édition du festival, puisque d'autres artistes ont également marqué l'histoire du revy gilita.

Mais le festival sera aussi une rare occasion de faire monter le groupe Lôlô sy ny Tariny sur une grande scène. Cinq membres du groupe établis à l'étranger sont déjà dans nos murs pour participer à ce festival. Dina, le batteur ; Gôda, le percussionniste ; Ra Play, le bassiste ; Pasy, à la valiha ; et Erick Manana à la guitare, seront donc bien là, avec Benny et Bebey, pour clôturer chaque soirée du festival par un grand concert inédit qui aura lieu demain soir, et le dernier jour du festival, le dimanche 14 septembre.

Pour rappel, la dernière fois que le groupe a connu un rassemblement de cette envergure remonte à 2023, lors du concert Feo sy gitara au Coliseum, témoignant de la rareté du show.

Ils reprendront les titres qui ont marqué les années 70, 80 et 90 durant ces deux concerts, promettant un voyage musical inédit et authentique, plein de nostalgie. Par ailleurs, le répertoire de chaque concert sera totalement différent pour ces deux dates.

Mais le festival ne tourne pas le dos à l'avenir. Le concours Tafan-Gilita, qui met en lumière les futurs talents de la guitare, sera clôturé durant ce festival. Après la demi-finale du concours de demain matin, l'heureux gagnant sera dévoilé ce dimanche, et recevra à cette occasion les lots qui lui sont destinés. Rendez-vous donc au Stade Barea Mahamasina pour une immersion complète dans le monde du « revy gilita ».