Madagascar: Énergies renouvelables - 501 CSB électrifiés, grâce au projet LEAD

L'objectif fixé a été atteint selon le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH) : équiper en priorité les structures les plus enclavées et difficilement accessibles. Jusqu'ici, 501 centres de santé (CSB) à travers Madagascar bénéficient désormais d'une alimentation en énergie solaire, grâce au projet LEAD, mis en oeuvre avec l'appui de la Banque mondiale.

En effet, l'accès à l'électricité dans les centres de santé de base constitue un levier essentiel pour améliorer les services de soins. L'installation de panneaux solaires dans ces centres a transformé le quotidien du personnel médical et des patients. Les soignants disposent désormais d'un éclairage continu, ce qui facilite les consultations et interventions, même la nuit. En outre, la chaîne de froid pour la conservation des vaccins et médicaments est mieux assurée, réduisant les risques de rupture ou de perte de produits sensibles. Parmi les autres avantages, l'alimentation électrique permet aussi de garantir la stérilisation des équipements médicaux, renforçant la sécurité des soins. Dans l'ensemble, la qualité des prestations offertes dans les CSB concernés s'en trouve nettement améliorée.

Élargissement

Selon le MEH, le gouvernement et ses partenaires ne comptent pas s'arrêter là. Dans le cadre du projet DECIM, une nouvelle étape est prévue : l'électrification par énergie solaire de 1 000 centres de santé supplémentaires. Cet élargissement vise à consolider les acquis du projet LEAD et à étendre les bénéfices à une plus grande partie de la population, en particulier dans les zones rurales et éloignées où l'accès aux soins reste un défi majeur.

L'énergie solaire, abondante et renouvelable, s'impose ainsi comme une solution durable pour renforcer le système de santé à Madagascar. Au-delà de l'amélioration immédiate des services médicaux, elle contribue à réduire les inégalités d'accès aux soins et à renforcer la résilience du pays face aux enjeux sanitaires. Avec ces avancées, Madagascar confirme son engagement à moderniser ses infrastructures de santé tout en misant sur une énergie propre et adaptée à ses réalités.