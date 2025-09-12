Madagascar: Conférence - Le parler Tavaratra à l'honneur à l'Alliance française d'Antsiranana

Le jeudi 18 septembre prochain, à 18h15, l'Alliance française d'Antsiranana accueillera une conférence intitulée « La communauté de dialecte malgache : langue, culture et société en pays antakarana », animée par le linguiste Dr Pierre Ernest Mbima et l'anthropologue Laurent Berger. Ce sera également l'occasion pour ces deux chercheurs de présenter leur ouvrage « La communauté de dialecte antakarana à Madagascar : essai d'ethnolinguistique », paru le 12 juin 2025 aux éditions Hémisphères, Maisonneuve et Larose.

La diversité culturelle et linguistique est une évidence à Madagascar, bien que la langue officielle ait été adoptée. C'est pourquoi les chercheurs poursuivent leurs travaux afin d'élucider certains points complexes. Le Dr Pierre Mbima, par exemple, a consacré la moitié de sa vie à cette étude. « Nous avons introduit les lettres latines. Mais l'accent et la prononciation de certains dialectes, notamment dans le Nord, sont hérités de la langue swahilie. Par conséquent, l'alphabet que nous utilisons actuellement doit être réexaminé. C'est la raison pour laquelle mon ami et moi avons travaillé ensemble, d'où la parution de ce livre », a-t-il expliqué.

Cet ouvrage, fruit de la collaboration entre un linguiste malgache et un anthropologue français, propose une nouvelle perspective sur le sujet. La conférence stimulera ainsi la réflexion des participants et, plus particulièrement, des passionnés de linguistique. Les intervenants précisent toutefois qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les recherches antérieures, mais d'y apporter leur propre contribution.

Il est utile de rappeler que le premier dictionnaire malgache a été écrit par des missionnaires étrangers, qui ont volontairement omis certains vocabulaires jugés inconvenants. Dans le Nord, au XIXe siècle, les membres du clergé catholique installés dans la région ont également rectifié à leur guise le style phraséologique des autochtones. Jusqu'ici, cet héritage persiste.

En définitive, la conférence qui se tiendra à l'Alliance française d'Antsiranana marquera une avancée importante dans l'étude du langage, en particulier dans la partie septentrionale de Madagascar.